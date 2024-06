Los Pumas 7s remontaron ante Nueva Zelanda y jugarán la final en Madrid

Los Pumas 7s vencieron a Nueva Zelanda por 21-14 y avanzaron a la Gran Final de Madrid en el Circuito Mundial de Seven. Los tres tries de Matteo Graziano y las conversiones de Joaquín Pellandini en el Wanda Metropolitano permitieron al equipo dirigido por Santiago Gómez Cora clasificar al duelo decisivo. Hoy, a las 15:26, se enfrentarán a Francia.

Tras una destacada actuación en el Grupo A, donde superaron a Gran Bretaña 31-5, a Francia 26-12 y a Australia 14-5, este domingo continuaron con su racha ganadora en las semifinales del torneo, logrando una trabajada pero crucial victoria contra Nueva Zelanda. Graziano y Pellandini fueron los jugadores más destacados del encuentro.

Aunque a los dos minutos de juego los oceánicos se adelantaron 7-0 con un try de Joe Webber y una conversión de Andrew Knewstubb, a los 4 minutos Graziano y Pellandini igualaron el marcador. Sin embargo, los All Blacks volvieron a anotar (try de Moses Leo y conversión de Knewstubb), colocándose 14-7.

La dupla argentina que brilló a lo largo del encuentro volvió a empatar el marcador antes del final de la primera mitad. En el segundo tiempo, repitieron la fórmula: try de Graziano, acierto de Pellandini y 21-14 a favor.

Resultados y calendario de partidos de Los Pumas 7s en la Gran Final de Madrid

Argentina 31-5 Gran Bretaña | Fecha 1

Argentina 26-12 Francia | Fecha 2

Argentina 14-5 Australia | Fecha 3

Argentina 21-14 Nueva Zelanda | Semifinales

Argentina vs. Francia | Final | Domingo, 15:26

Plantel de Los Pumas 7s para la Gran Final de Madrid