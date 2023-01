¿Lo tentaron para dirigir? Scaloni llenó de piropos a un gigante europeo

El DT campeón del mundo, Lionel Scaloni se encuentra en las horas previas a cerrar su renovación de contrato con la AFA, algo que muchos dan por seguro, sin embargo, no será así hasta que finalmente esté rubricado realmente por el oriundo de Pujato.

Sin embargo, recientes declaraciones de El caballo, llamaron la atención de argentinos y españoles, ya que en una entrevista con el medio El Partidazo de Cope de España, Scaloni aseguró que estaría dispuesto a dirigir a la selección de ese país.

“Entrenaría la Selección de España, ¿por qué no? Es mi segunda casa. Estoy enamorado de estar acá y de cómo me tratan. Cualquier argentino diría lo mismo”, el ‘Leónidas de Pujato’ que lleva viviendo casi 10 años en ese país y pasó por el Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca.

El relato del DT argentino, sonó enrarecido para cualquier hincha que sueñe con seguir teniéndolo en el banco de la Albiceleste, ya que mostró su agrado eventual para estar al frente del combinado ibérico.

Sin embargo, no temáis, el foco de Scaloni, está puesto ahora en renovar con Argentina y mantener el estándar de vida que eso le permite. “Estoy bien donde estoy y seguiré entrenando. Estar en una selección me permite estar en mi casa, con mi familia y eso es un lujo, lo mejor. Ver crecer a mis hijos, que son chicos porque yo con 44 años los tuve tarde, tienen 11 y 6, y no perder lo que todo el mundo como padre quiere. Porque todos dicen que a los 18 no te reconocen y se van, hoy los puedo tener y eso hay pocas cosas que lo pague”, sostuvo.

El técnico debería llegar próximamente al país para arreglar su continuidad con Claudio “Chiqui” Tapia. “En estos días estoy viajando para Buenos Aires y espero sentarme con el presidente, reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea. No sé cuándo voy a viajar, estoy bien con la familia y disfrutando. Entiendo la urgencia pero hay cosas más importantes”, aseguró.

Y en la misma línea, proyectó su carrera en clubes como la etapa de un futuro aún lejano. “En algún momento llegará un club, pero lo importante son otras cosas a veces. La familia y los nenes te tiran mucho y poder estar con ellos es importante”, dijo.