Lionel Messi luego de la derrota: "Hay que ganar o ganar, depende de nosotros"

Argentina perdió en su debut en el Mundial de Qatar con Arabia Saudita por 2 a 1 generando ansiedades no solo en los jugadores sino también en los hinchas. Culminado el encuentro, el capitán Lionel Messi habló sobre lo sucedido, y manifestó que"depende de nosotros".

El capitán argentino manifestó que tenemos "estar más unidos que nunca" para ganar los dos partidos que restan del Grupo C.

"Hace mucho no pasamos por una situación así. Tenemos que estar más unidos que nunca para salir, nos quedan dos partidos que tenemos que ganarlos. Ahora tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad. No hay excusas. Tenemos que estar unidos y levantarnos”, manifestó Messi en declaraciones a la prensa.

Y agregó: "Hicimos el gol muy rápido y después tuvimos un par de situaciones que fueron muy claras. Ellos cierran bien las líneas, en ningún momento pudimos encontrar el juego y en cinco minutos, con errores que tuvimos, nos encontramos 2 a 1 abajo y nos empezamos a desordenar".

"No hay excusas, este grupo es fuerte y lo ha demostrado. Es una situación que hace mucho tiempo no nos tocaba pasar. Ahora hay que demostrar que este es un grupo de verdad".

El astro del fútbol mundial dijo que "sabíamos que Arabia es un equipo con buenos jugadores, que mueve bien la pelota y que adelanta mucho la línea. Lo trabajamos, pero nos aceleramos un poco".

Lionel Messi cerró sus declaraciones manifestando el sentimiento de todos "es un golpe muy duro para todos, no esperábamos empezar de esta manera. Por algo pasan las cosas. Hay que preparar lo que viene, tenemos que ganar o ganar y depende de nosotros".

Lionel Scaloni

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa posterior al partido y manifestó que "es un día triste", aunque remarcó que "no queda otra que levantarse y ganar los dos partidos" que restan en el Grupo C.

"Es difícil de asimilar porque en cinco minutos hicieron los dos goles, fueron los únicos tiros al arco. No queda otra que levantarse, seguir adelante y ganar los dos partidos. No tenemos que analizar más que eso, es un día triste, pero con la cabeza arriba vamos a seguir", reconoció Scaloni.

Con respecto a los tres goles que le anularon a sus dirigidos, Scaloni señaló: "Ya sabíamos cómo jugaba Arabia, de hecho estuvimos preparando el partido en la semana y sabíamos que la línea defensiva jugaba adelantada. Algunas fueron milimétricos, es lo que tiene la tecnología, pero ellos lo hacen bien".

"El físico no influyó porque los goles vinieron en el minuto 48 y 51. No va por ahí, fueron jugadas aisladas. Veremos el reporte, pero en principio terminaron todos bien. Seguimos pensando lo mismo, de la misma manera que antes del partido nos daban como favoritos, sabemos que el Mundial tiene estas cosas. La dinámica cambia totalmente", añadió Scaloni.

En cuanto a las modificaciones, explicó: "Buscamos con Julián (Álvarez), además de tener presencia en el área, que vaya a la espalda de los defensores. Creo que lo hicieron bien los chicos que entraron, Enzo (Fernández), el 'Huevo' (Marcos Acuña) y Lisandro (Martínez) también. Uno busca mejorar el rendimiento del equipo".

"Mejor no podíamos venir, es la realidad, pero el fútbol y sobre todo el Mundial tienen estas cosas. No te dan tiempo de equivocarte y lamentablemente hoy pasó así. No hay otra lectura que levantarse. Nos vamos a levantar y seguir con la cabeza arriba para ganar los dos partidos", cerró.