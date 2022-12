Lionel desde el corazón: "Tantas veces la soñé, tanto lo deseaba que no caigo"

El mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Andrés Messi, se manifestó en redes sociales luego de que se consagrara por primera vez en su carrera como campeón del Mundo.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", escribió Messi en su cuenta personal de Twitter.

Y completó: "Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros", expresó el capitán.

"Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos".

Para cerrar, el mejor de todo le habló a los argentinos al decirles: "El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto".

La felicidad de Lionel, es trasladable a cada rincón del planeta en dónde se encuentre un hincha o un simpatizante albiceleste o simplemente un amante del fútbol que reconoce lo que Messi le dio al fútbol.

Qué dijo sobre su continuidad

En declaraciones posteriores al título obtenido, Lionel Messi dijo que quiere seguir en la Selección argentina "unos partidos más" y aseguró que disfruta estar con el elenco nacional.

"Quiero disfrutar unos partidos más siendo campeón del Mundo", aseveró el capitán del conjunto nacional, que venció a Francia en los penales y se quedó con la gloria.

Además, señaló: "Después de conseguir la Copa América y lograr el título en un Mundial, ¿Qué va a haber después? " Me encanta el fútbol, disfruto estar en la Selección y quiero seguir unos partidos más".

"Esta Copa se hizo desear, pero es lo más lindo que hay, es hermosa. La deseaba muchísimo y alguna vez dije que Dios me la iba a regalar, estaba seguro", expresó.

En tanto, expresó: "Cerrar mi carrera de esta manera, porque seguramente son mis últimos años, es algo impresionante",