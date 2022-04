Leo Sigali preocupó a todos y terminó concientizando

Una situación rara se vivió cuando terminó el encuentro entre Racing Club y Sarmiento de Junín. La Academia había vencido 4 a 1 con dos goles de Copetti, uno de Chancalay de penal y otro de Javier Correa. De esa manera mantiene el invicto y es puntero de la Copa de la Liga.

Leo Sigali, el capitán del equipo de Avellaneda, era entrevistado por el periodista Juan Pablo Vila. Sin embargo, muchos se preocuparon cuando el hombre de Racing mostró no recordar lo ocurrido en el partido.

Vila le consultó: “Leo, tuviste una muy clara cuando el partido estaba 1-0 abajo ustedes para tratar de empatarlo”. Sin embargo, el futbolista le contestó: “La verdad que no me acuerdo...”. Pero no fue la única vez, porque ante otras dos consultas la respuesta fue similar.

Todo era dudas entre los que vieron lo ocurrido. Una hora después, la cuenta de Twitter de Racing agradeció la colaboración del periodista y explicó lo ocurrido: “En Racing nos comprometemos con la gente y las causas que preocupan a la sociedad. Por eso nos sumamos a esta campaña de ALMA (Asociación lucha contra el mal de Alzheimer) para ayudar a descubrir los primeros síntomas del Mal de Alzheimer, que pueden pasar inadvertidos”.

El posteo estaba acompañado con un video del defensor explicando la entrevista y recordando que “La falla en la memoria a corto plazo es uno de los primeros y más comunes síntomas del Alzheimer, ya que la detección temprana de esta enfermedad ayuda a tener un mejor tratamiento y calidad de vida”.

El periodista también explicó por qué participó de la campaña: "Mi viejo sufrió esa enfermedad y fue horrible hasta el final…por suerte la ciencia está trabajando en nuevos tratamientos para cambiar la historia del Alzheimer y esperemos que los resultados lleguen rápido!".