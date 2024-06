Leo Messi con Tinelli: su vida en Miami, entre la escuela y la Copa América

Previo al inicio de la Copa América 2024, Marcelo Tinelli (64) viajó a Estados Unidos para realizar una entrevista exclusiva con Lionel Messi. La conversación con el capitán de la Selección argentina se transmitió este martes por la noche en América TV.

Durante la entrevista, el astro argentino reflexionó sobre la obtención del título en el Mundial de Qatar 2022 y detalló cómo se están preparando para la Copa América, que comienza este jueves 20 de junio, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni defenderá el título.

En un diálogo cargado de emociones, Messi no solo analizó las posibilidades de la Albiceleste en el torneo continental, sino que también compartió detalles íntimos de su vida familiar en Miami, destacando cómo sus hijos son el centro de su día a día.

Un grupo competitivo y un Brasil sin Neymar

Con su habitual serenidad, Messi comenzó la entrevista evaluando el panorama de la Copa América: "Hoy por hoy, podemos decir que somos los mejores porque somos los campeones del mundo. Pero eso no nos hace creer que vamos a ganar esta Copa América fácilmente. Va a ser muy igualada, todas las selecciones son complicadas".

Entre los rivales más duros, Messi destacó especialmente a Ecuador: "Tienen una generación de chicos muy buena, saben bien lo que quieren, son intensos, con la pelota tienen en claro lo que hacen y son fuertes físicamente". Respecto a Brasil, aunque reconoció su fortaleza, también mencionó la ausencia de Neymar: "Es una lástima (la ausencia de Neymar), pero tienen un millón de jugadores. Brasil siempre tiene jugadores de sobra. Aunque Ney no está, tienen un equipo muy fuerte y competitivo. Brasil es como Argentina: es candidata y va a querer ganar la Copa América".

La vida familiar de Messi

Más allá del ámbito deportivo, la entrevista se tornó conmovedora cuando Messi habló de su vida familiar en Miami. El astro reveló cómo son sus días en la academia de Inter Miami y describió a cada uno de sus hijos, destacando a Ciro como el más parecido a él: "Se adaptaron rapidísimo y jugar en la escuelita del club ayuda muchísimo. Pasamos muchas horas en el club porque entrenan tres o cuatro veces por semana los tres. Luis (Suárez) también tiene hijos de la misma edad, así que nos juntamos en el club a ver los entrenamientos. Mucha vida familiar y disfrutando con ellos".

Sobre su relación con sus hijos, Messi comentó que intenta no hablarles durante los partidos, pero explicó cómo reacciona cada uno ante sus comentarios: "Les gusta que esté, pero en los partidos no les hablo. Después hablamos, pero depende de los momentos y cómo se los decís. Thiago es más sensible y le cuesta más asimilar críticas, hoy está más grande y se da cuenta cuando hace algo bien o mal y me busca para hablar. A Mateo no le importa lo que le diga, sea bueno o malo. Ciro es muy parecido a mí de carácter".

Respecto a Ciro, el menor de sus hijos, Messi señaló: "Tiene cosas de mi carácter. Soy raro, tengo mis locuras y mis momentos... A veces está en otra, le chupa un h... lo que estén jugando, puede arrancar para cualquier lado".

Un tatuaje especial para Messi

Al final de la entrevista, Tinelli sorprendió a Messi revelándole que se había tatuado una imagen de la Pulga con la Copa del Mundo, en honor a la coronación en Qatar 2022. Tinelli mostró el impresionante tatuaje en su pierna izquierda, y Messi, visiblemente emocionado, comentó: "¿Está recién hecho esto, no? Qué locura... Es impresionante... Es grande, eh...". Agregó que muchas personas habían hecho locuras similares tras ese momento especial cuando besó el trofeo después de la final contra Francia.

Así, la entrevista concluyó con un Messi emotivo y agradecido, listo para enfrentar un nuevo desafío con la Selección Argentina en la Copa América 2024.