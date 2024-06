Leo Messi: "Pasé muchos momentos difíciles durante mi etapa en la Selección"

"Argentina siempre es favorita y siempre es candidata, tanto en Copa América como en Mundiales", expresó el capitán campeón del mundo a pocos días del debut ante Canadá.

En la cuenta regresiva para la Copa América 2024, Lionel Messi habló mano a mano con ESPN y STAR+, en el que se refirió al torneo que disputará desde el próximo 20 de junio en Estados Unidos, donde Argentina buscará repetir el título.

"Hoy somos más favoritos aún, por el lugar del que venimos, después de haber ganado la Copa América pasada, la Finalísima y el Mundial. Y por el grupo de jugadores que tenemos. Llevo algunos días entrenando y no deja de sorprenderme la manera en la que se entrenan, la actitud de los chicos, las ganas que tienen, el hambre de querer volver a ganar", expresó Leo.

Acerca de los rivales y la dificultad del torneo dijo: "va a ser una Copa América muy dura, muy igualada como lo fue siempre, pero tenemos muchas posibilidades de volver a estar entre los mejores".

Como una revancha personal

Recordó las frustraciones por finales perdidas en las Copas América de 2015 y 2016 y la del Mundial de Brasil 2014, que muchas veces lo pusieron en el centro de las críticas y hasta lo llevaron a renunciar a la Selección, temporalmente.

"Llevo mucho tiempo en la Selección, pasé muchos momentos difíciles durante mi carrera en la Selección. Disfruté muchísimo porque tuve grupos donde la pasaba igual de bien de como la paso ahora con este grupo.

"El proceso de 2014, 2015, 2016, una camada de jugadores que hicimos diez o quince años juntos y era un grupo maravilloso. Pero también sufrimos mucho (injustamente, como siempre lo digo), porque llegamos a las finales y no conseguíamos ser campeones tanto de Copa América como el Mundial, pero en todo ese recorrido la pasábamos muy bien.

Messi luego de la eliminación en la Copa América 2016

Ahora que se ganó y las cosas cambiaron muchísimo desde todos lados, quiero seguir disfrutando de estar en la Selección".

El título de la Copa América en Brasil 2020 significó la redención y el desahogo tanto para Messi como Di María, dos de los "sobrevivientes" de aquel plantel de las finales perdidas y la coronación en Qatar, para Leo especialmente, fue sacarse una mochila muy pesada de sus hombros y le dio energía para seguir.

¿Hasta cuándo? Hasta cuando él quiera, como dice Lionel Scaloni siempre.

"Toda mi vida hice esto, disfruto de los entrenamientos, de los partidos. El miedo a que se termine todo, siempre está", reconoció sobre su momento en el seleccionado

En referencia a Kylian Mbapeé

El capitán de la Selección Argentina recordó la frase del capitán de Francia, Kylian Mbapeé tras perder la final de Qatar 2022, y donde la Albiceleste conquistó su tercera estrella. Fue el título más deseado para La Pulga. Mientras que el goleador galo prefirió bajarle el precio a la copa del torneo más importante de la FIFA.

Messi consideró que "cada uno le da importancia a la competición que juega", pero le recordó a su excompañero del PSG que "obviamente, la Eurocopa es una competición importantísima donde están los mejores, pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, y Uruguay, dos veces campeón.

Messi y Mbapeé en el día de la final mundialista

Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil. En el Mundial están los mejores, todos los campeones del mundo, generalmente, por algo todos quieren ser campeón del mundo".

El recuerdo de Diego

Leo reconoció que le dio "mucha tristeza" que Diego no haya podido vivir el Mundial de 2022. Falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. Messi explicó que sabe "lo que sentía (Maradona) por la Selección y lo que quería que Argentina vuelva a ser campeona del mundo porque hemos vivido un Mundial juntos y, más allá del resultado, fue una experiencia impresionante compartir el día a día, lo bien que estaba él y lo que disfrutaba ser el técnico de la Selección".

Messi y Maradona durante el Mundial 2010

Messi aprovechó para aclarar cómo fue su relación con el astro, con quién se lo comparó casi toda su carrera: "Intento quedarme con todos los buenos recuerdos que tuvimos juntos. Yo sé que él me quería mucho a mí y yo a él. Por más que siempre se hayan dicho cosas en el medio, la realidad es que nos teníamos mucho cariño y, desde que me conoció, siempre me apoyó y quiso lo mejor para mí. Fue una lástima que no lo haya podido vivir como lo vivió todo el país", concluyó sobre el que fue considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, título que ahora muchos le otorgan a Messi.