Lautaro Martínez rompió el maleficio: "Tengo méritos para estar acá"

Lautaro Martínez salió adelante, a pesar de algunas críticas. Convirtió el último penal ante Países Bajos y le dio el pase a semifinales a la Argentina, luego del 2-2 en el tiempo reglamentario y suplementario.

Es importante recordar que Lautaro es el goleador del ciclo Scaloni y, por ende, comenzó de titular este Mundial. Sin embargo, perdió el puesto y venía sin anotar, algo que es clave para un delantero. Por suerte para él y para todos los amantes de la Scaloneta, pudo anotar en el penal determinante.

"La verdad que sí, me tocó un penal decisivo, como en la Copa América. En esa caminata estaba muy tranquilo porque confío en mi trabajo, trabajo para esto. Quiero mejorar día a día y darle alegría a la gente que nos está mirando", expresó el Toro.

"Pensaba en mi hija que llegó en pandemia y me cambió la vida. No escucho yo, estoy con la cabeza abajo y trabajo. A veces las cosas, a veces no, pero tengo méritos para estar acá", continuó el delantero.

Finalmente, como Messi y como Dibu Martínez, Lautaro también criticó al árbitro: Algunas cosas que cobró fueron raras, pero eso lo tienen que hablar otras personas. Nosotros nos encargamos de jugar y no merecimos llegar a los penales. Tenemos un gran arquero y lo demostró".