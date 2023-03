La vez que Bilardo quiso postularse para presidente de la Nación

En este 16 de marzo, Carlos Salvador Bilardo está cumpliendo 85 años. Una vida de película (o de serie, la cual ya tiene), repleta de aventuras, logros, fracasos, odiadores y seguidores. Y entre sus tantas locuras, en 2001 decidió armar su propio partido político, buscando ser candidato a presidente en 2003, algo que finalmente no sucedió.

El 1 de enero de 2001, es decir el 1-1-01, Bilardo decidió fundar el Partido Uno, que buscaba justamente la unidad de un país dividido y desigual, aunque pocos imaginaban la debacle financiera que estalló en diciembre del mismo año.

Bilardo se había entusiasmado con la idea de ser presidente, en un partido "integrado por empresarios, gente trabajadora, médicos, exfiscales y exjueces”, según resaltó en una de las primeras entrevistas que dio por aquel tiempo.

Unos meses después, vendría el corralito y la renuncia de Fernando De La Rúa, y el propio DT se ganaba el apoyo de un gran sector de la población con sus declaraciones: "Aquí se robaron el dinero del pueblo. Se sale a 20 minutos de Buenos Aires y hay pueblos que carecen de agua potable, la gente no tiene trabajo, no come, no puede estudiar y no tiene médico”.

Su esperanza de cambiar a la Argentina estaba en proceso. Él se tenía una fe tremenda de ganar las elecciones del 2003, hasta remarcó que "si me votan todos los que me dicen, va a ser un paseo”, haciendo un paralelismo con lo que sería un partido de fútbol.

Lamentablemente para él y para sus fieles seguidores, los inconvenientes iniciaron principalmente en los fondos para poder financiar su campaña. "Empezó a pasar el tiempo y él se dio cuenta de que, lamentablemente, con sus propios ingresos y su dinero era imposible llevar adelante una campaña política. Iba a tener que empezar a recibir dinero y apoyo de otros lugares y, ahí, ya no tenía sentido lo que él quería”, reflexionó Karina Rodríguez, su exsecretaria, en la serie de HBO que narra la vida del Narigón (Bilardo, el Doctor del Fútbol).

Ese problema de financiamiento, se sumó a la negativa de la Justicia de reconocer su candidatura, lo que dio por finalizado el sueño de Bilardo 2003. ¿Hubieras votado al DT?