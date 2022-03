La tercera fue la vencida para Agustín Canapino y triunfó en el TC

El arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) se impuso categóricamente en la final del Turismo Carretera en el autódromo de Concepción del Uruguay y se adjudicó la tercera carrera del calendario anual de la popular categoría automovilística estipulada para la temporada 2022.

El mendocino Julián Santero tuvo una jornada dispar, ya que obtuvo una muy buena tanda clasificatoria, pero finalmente culminó en el octavo puesto en la final.



Canapino, cuatro veces campeón de la divisional, volvió a la victoria (no lo hacía desde principios del 2021, cuando emergió triunfador en el Roberto Mouras de La Plata), luego de haber coqueteado con la posibilidad de ganar no solo en el debut en Viedma sino también en la segunda carrera del año en Centenario.



El piloto arrecifeño recorrió las 25 vueltas en 36 m. 57 s. 958/1000, a un promedio de 173, 333 kilómetros por hora.



La carrera mostró un dominio de principio a fin de Canapino, quien tomó la punta en la primera curva, ganándole en el ‘sorpasso’ al bonaerense Germán Todino (Torino), y luego no abandonó más el liderazgo.



La diferencia se mantuvo entre los 7/10 y 1s. 1/10 hasta la vuelta 21, en la que el balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet) superó la línea de Todino y se aseguró el segundo puesto, para concretar el 1-2 del equipo JP Racing.





El uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) remontó hasta el cuarto lugar y se transformó con su máquina pintada de color naranja en el mejor exponente de la marca del óvalo.



El quinto puesto quedó en manos del neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), mientras que el chubutense Marcelo Agrelo (Torino) terminó en el sexto lugar.



Más atrás se encolumnaron el quilmeño Esteban Gini (Torino), el mendocino Julián Santero (Ford), el oriundo de Lobería, Jonatan Castellano (Dodge) y el también bonaerense Juan Martín Trucco (Dodge) para completar los diez primeros de la clasificación.

Tabla de posiciones

El campeonato quedó encabezado por Todino, nacido en la localidad de Rivera, con 117,5 puntos; seguido por Benvenuti, con 107; el uruguayo Lambiris está tercero con 104; el mendocino Santero figura cuarto con 100,5; mientras que el triunfador de la jornada, Canapino, trepó al quinto lugar, con 98.



En la telonera TC Pista, la victoria correspondió a Elio Craparo (Ford), escoltado por Otto Fritzler (Ford) y por Matías Canapino (Chevrolet).

Con información de la agencia de noticias Télam.