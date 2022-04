La Liga Mendocina de Fútbol retoma sus actividades

Un buen jueves para todos los amantes del fútbol provincial. Se confirmó que volverá la actividad de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF), ya que el Consejo Federal de la AFA, levantó la desafiliación a la entidad de calle Garibaldi.

Por la mañana, el ente que rige el fútbol del interior envió el visto bueno para la reanudación todo el fútbol en la Liga Mendocina. La entidad de calle Garibaldi había recibido una dura sanción luego del fallido acto eleccionario a fines de marzo, fundamentalmente por la intromisión de Personas Jurídicas.

El avance que posibilitó el cambio de actitud de la oficina afista fue que la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza autorizó el llamado a la Asamblea Extraordinaria para el 19 de abril. Allí se "corregirá" el estatuto. Aprobado este punto, llegará el llamado a una nueva Asamblea Ordinaria para elección de autoridades. De esta manera, Omar Sperdutti, que había sido “cancelado” en la Asamblea pasada podrá participar como candidato al sillón que actualmente ocupa Carlos Suraci.

En cuanto a la programación de la 5ª fecha de la Copa Sergio Merlos es la siguiente:

FADEP vs CEC – Sábado 10hs

Leonardo Murialdo vs Rivadavia – Sábado 16hs

Boca Bermejo vs Academia Chacras – Domingo 16hs

Guaymallén vs Godoy Cruz – Domingo 16.30hs

Lavalle vs Huracán LH – Domingo 16hs

Algarrobal vs San Martín – Domingo 16hs

Luján Sport Club vs Andes Talleres – Domingo 16hs

Argentino vs Independiente Rivadavia – Domingo 16.30hs

Gimnasia vs Palmira – Domingo 16hs.

Deportivo Maipú vs Gutiérrez – Martes 16hs