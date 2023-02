La hinchada del Milan adaptó el hit "Muchachos" para su equipo

Sin dudas, el Mundial de Qatar 2022 fue inolvidable para el país. No solo por el título obtenido, sino también por los festejos y las canciones. Y entre ellas, el máximo hit fue "Muchachos", una de las tantas reversiones de la música de la icónica banda argentina, La Mosca tsé-tsé.

Fue tanta la popularidad de la canción, que trascendió banderas y naciones, y así fue que los simpatizantes del A.C. Milan, uno de los clubes más poderosos del viejo continente, realizaron su propia adaptación.

Esta versión en italiano, tiene en el estribillo la frase: "Bandito, una vita accanto al diavolo", que significa "bandido, una vida al lado del diablo" en relación al Rossonero.

A continuación, la traducción de la letra

Desde que era pequeño, me enamoré de ti.

Mi corazón latiendo, no me preguntes por qué, no puedo explicártelo.

Tú nunca entenderás, qué bonito es el A C Milan, qué bueno es ser nosotros.

Siempre estaré ahí, cuando jugara el Milan.

Como cuando de niño, lo vi con papa.

Bandidoooo, una vida al lado del diablo.

Y la bufanda roja y negra, llevaré con orgullo.

Y orgulloso por elegirte siempre y solo a ti.

Todos los días en la vida. No hay nada más hermoso.