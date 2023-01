El argentino reacciona después de recibir el premio Golden Glove luego de la final contra Francia

Los métodos que implementó el arquero campeón mundo en Qatar 2022, el marplatense Emiliano Dibu Martínez, irritaron a algunas autoridades encargadas de controlar las reglas del fútbol mundial y por eso, tomarían medidas al respecto.

El periodista Martin Lipton afirmó en el periódico británico The Sun que las ‘payasadas’ de Dibu durante la Copa del Mundo pusieron en alerta a la FIFA y a la International Football Association Board (IFAB), encargada de actualizar las reglas del fútbol. Y a partir de eso, aseguró, habrá un “cambio importante en las reglas de penales para la próxima temporada”.

El arquero compite por ser el mejor del año en su puesto, para la premiación FIFA The Best que se entregarán en febrero y ha sido incluido en el Top 20 de los mejores futbolistas del año según la votación del periódico inglés The Guardian.

El debate se abrió y podría haber cambios en las reglas a partir de mediados del 2023.

El denominado ‘trash talk’ y el manejo psicológico que aplicó el Dibu, lo colocaron en el centro de la escena de los organismos arbitrales y organizadores del fútbol.

Hubo dos partidos puntuales en los que sus ‘métodos’, más allá de su talento innato para atajar penales, fueron cuestionados por las autoridades deportivas. Se trata de los encuentros que afrontó la Albiceleste contra Países Bajos como también contra Francia.

Desde el diario británico informaron que las acciones de Martínez, “irritaron a la IFAB”. El ente puso en marcha un plan con reglas precisas para los arqueros y que estas sean ‘anti Dibu’.

Aseguran que Martínez se utilizó varios ‘trucos’ durante el partido contra Países Bajos, incluyendo dejar caer el balón cuando debía pasarlo a Steven Berghuis, lanzar lejos una pelota mientras Teun Koopmeiners estaba listo para patear, y retrasar a Kingsley Coman con protestas al árbitro en el partido contra Francia, y no pasar el balón a Aurelien Tchouameni.

"Le pudo hacer upa". El arquero de la selección junto a la Copa del Mundo en el viaje de regreso del plantel nacional a la Argentina

Sin embargo, Martínez no fue el único en utilizar tácticas polémicas durante los partidos. Andries Noppert de Países Bajos tuvo un enfrentamiento con Martínez en el penal decisivo que clasificó a Argentina a semifinales, y el arquero australiano Andrew Redmayne se hizo conocido por sus bailes antes de los penales durante el repechaje con Perú.

A lo largo de febrero intentarán “redactar nuevas regulaciones” que deberán ser ratificadas durante la Asamblea General Anual que se realizará durante marzo en Londres antes de poder “reescribir las leyes”.

La IFAB acordó la semana pasada que no se debe permitir que los porteros retrasen los penaltis o “distraigan injustamente” al pateador”, afirma The Sun.

El comportamiento del Dibu había causado controversia luego del Mundial, especialmente en Europa, incluso su colega, el portero francés Hugo Lloris, en una entrevista con L'Equipe había expresado:

"Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo tonterías en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área".

No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco" en referencia a las ‘tácticas mentales’ de Martínez en los penales.