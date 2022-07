La bronca de Battaglia: el palito para Riquelme y sus colaboradores

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores luego de sufrir una agónica derrota por 5 a 6 en la definición de penales, luego de que el partido termine igualado sin tantos, nuevamente con Corinthians en La Bombonera y por la vuelta de los octavos de final.

Los arqueros de ambos equipos terminaron siendo las figuras de un encuentro en el que Boca fue más durante los 90 minutos, sin embargo desaprovechó oportunidades claves y luego el costo fue altísimo, ya que terminó eliminado en los tiros desde los 12 pasos, a pesar de que Agustín Rossi tapó dos penales.

Sebastián Villa, Darío Benedetto y Juan Ramírez fallaron sus penales en el Xeneize.

La bronca del cuerpo técnico no tardó en salir a la luz luego de una eliminación que dentro del plantel consideraban como ‘evitable’.

Fue el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, quien se mostró molesto por la falta de refuerzos para su plantel en el semestre luego de la eliminación que sufrió el equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores.

‘El León’ no terminó de confiar en los suplentes que tenía a disposición. El asunto se remonta a la derrota que Boca tuvo a manos de Banfield (por 3-0) y el técnico parecía no estar conforme con el banco a disposición por no estar a la altura de reemplazar a los titulares del campeonato. Esa sombra lo persiguió hasta el importante encuentro de anoche por el torneo Continental.

Boca no logró quebrar el 0 a 0 a pesar de que mostrar una clara superioridad en el juego ante Corinthians y Battaglia se dignó a mirar el banco de suplentes para llamar a Juan Ramírez, que entró por el ‘changuito’ Zeballos cuando faltaban 10 minutos. El ingresado, además, acabaría luego errando su penal.

La sensación que dejó el encuentro dentro de los 90 minutos, fue que a Boca le faltó un ‘cambio de aire’. El ingreso de alguien que le aportara la claridad suficiente como para poder concretar el gol después de las reiteradas avanzadas contra el arco de Cassio pero que terminaron siendo completamente estériles.

El técnico Xeneize no dramatizó la derrota, pero pareció soltar un mensaje para sus jefes, que tenía atorado en la garganta: “Uno plantea cuestiones. A partir de ahí deberían resolverse en el tiempo en el que tienen que resolverse, pero no se resolvieron”, fue probablemente la frase más polémica que saltó el DT boquense y que refiere a las idas y vueltas entre sus ideas y las del Consejo del Fútbol de Boca.

“El rival fue a empatar y buscar los penales, que fue lo que pasó. El equipo estaba funcionando bien a mi entender. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo. A veces no mereces y pasas, hoy merecimos y no pasamos. Son cosas que tiene el futbol, hay que saber entender”, afirmó Battaglia.

“Es una derrota que duele, uno de los objetivos y muy importante es la Libertadores. La idea nuestra era llegar lo más lejos posibles y nos quedamos en el camino”, dijo el DT que dio a entender que aún tiene espíritu para seguir en el conjunto de la Ribera. “Esto sigue, es fútbol, estas situaciones se pueden dar", subrayó.

“El club merece responder día a día y decir presente en todas las competencias. Va a doler por una cuestión lógica, pero estamos en un club en el que hay que seguir adelante. Los jugadores son inteligentes, saben en el club que están, tienen que responder. Quedan por delante dos torneos, donde tienen que competir al máximo porque el club merece eso”, dijo.

Battaglia se quejó sin dar nombres. Quedó en evidencia que la salida de Salvio lo perturbó y que ansiaba la llegada de jugadores que tampoco llagaron: “Es más, se han ido muchachos que eran importantes, pero son situaciones que no manejo yo. Y uno trata de hacer lo mejor con lo que tiene”, argumentó el León.

“Tuvimos la oportunidad de pedir, de mejorar en cuanto a recambio… No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene”, manifestó el técnico Xeneize.

Consultado acerca de si Boca debería haber sido más ‘agresivo’ con el mercado de pases, el técnico sentenció firme y escueto, “seguramente”.