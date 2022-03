Julieta Montenegro, promesa mendocina en Caballos Criollos correrá en Palermo

Con tan solo 18 años, Julieta Montenegro se consolida como una de las revelaciones de Mendoza en los Caballos Criollos, y se encuentra entre las mejores 24 amazonas del país que la habilita para participar de la Gran Copa Femenina a nivel nacional en el Hipódromo de Palermo.

La competencia es organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos y se disputará el próximo 2 de abril. Junto a Julieta, en representación de Mendoza, estarán Silvana Díaz, Paula Montes y Abril Araya.

Julieta Montenegro en Rincón de los Pimientos

"Desde muy chica que estoy con los caballos, ya que mi papá trabajaba en la Policía Montada, por eso siempre estuve relacionada con los caballos", comenzó su charla Montenegro con Ciudadano News, y agregó: "Pero me crucé con los caballos cuando fui a una fiesta de la Tradición que se hizo en Junín, y ahí conocí a los dueños e integrantes del Rincón de Los Pimientos”.

Julieta llegó con tan solo 12 años, a fines de 2016, a ser jinete de Caballos Criollos, gracias a la oportunidad que "me dieron los dueños de Rincón de los Pimientos que me permitieron ser parte de su escuela de equitación criolla en la que he aprendido mucho". De esa forma, "pude desarrollar aún más mi amor por los caballos hasta ser una apasionada de ellos", contó.

La joven estará presente en la Gran Copa Femenina en el Hipódromo de Palermo.

La chica nació en Junín en la provincia Mendoza, y su amor por los caballos la lleva a viajar todos los días desde ese departamento hasta Las Heras para poder entrenar.

El sacrificio y la constancia la llevó en 2019 a participar por primera vez en el aparte campero, que consiste en encerrar tres vacas en un tiempo mínimo de 1 minuto 30 segundos y se corre en trío.

Julieta Montenegro/ Fotos Gentileza

Correr en uno de los Hipódromos más importantes del país "me genera mucha felicidad, estoy muy feliz de que me hayan convocado no solo porque es por mérito nacional, sino que porque es la primera vez que voy a salir a correr fuera de la provincia, y nada más ni menos que en Palermo", contó entusiasmada la joven.

El próximo 2 de abril en la Gran Copa Femenina Nacional en Palermo, Julieta estará en Buenos Aires acompañada por su papá, su novio, su profesor y representantes de la cabaña Rincón de los Pimientos.

Fotos Gentileza Julieta Montenegro

A la hora de mostrar agradecimiento hacia las personas que la acompañaron para transitar este presente, la joven promesa dijo: "A mi papá principalmente porque gracias a él estoy en el ambiente de los caballos, él desde el momento uno me acompañó y me empezó a traer a las clases".

"También a mi profesor que cada día me enseña algo nuevo y que me ha dado todas las posibilidades para llegar a donde hoy estoy. De mi novio también he aprendido muchísimo, ya que también está en el tema de los Criollos, especialmente con él aprendí mucho a trabajar con las vacas. Y además, a mi familia, obviamente y toda la gente de la cabaña El Rincón de los Pimientos que entre todos nos apoyamos", concluyó.

Julieta entrenando para la competición de aparte campero