Julieta Benedetti participará en dos carreras de XCO en Brasil

Julieta Benedetti, de tan sólo 17 años, competirá el próximo 3 de abril en la ciudad brasileña de Petrópolis (Río de Janeiro) en una carrera local de Brasil. En tanto, el 9 del mismo mes estará presente en la primera fecha del Campeonato Mundial de Menores, la Junior Serie, ambas pruebas en el mismo circuito y en la modalidad Cross Country Olympics (XCO).

La joven cursa el último año del Magisterio en la Universidad Nacional de Cuyo e integra el seleccionado argentino Junior de ciclismo. Se convirtió en la mejor del país al coronarse campeona argentina contrarreloj individual el sábado 12, en el Campeonato Argentino Junior-Juvenil disputado en San Juan.

Hasta fin del mes, la talentosa ciclista lujanina que corre en ruta, pista y mountain bike (MTB) continuará con sus entrenamientos con el objetivo de ir puliendo algunos detalles técnicos de esta disciplina deportiva, lo que le permitirá seguir sumando experiencia y dar un salto de calidad a nivel internacional. Aunque aún no está confirmada la fecha de su viaje a Brasil, adelantó que se estima que “en principio sería el 30 de este mes”.

Julieta explicó, en diálogo con la subsecretaría de Deportes de la provincia de Mendoza: “Mi próximo objetivo en junior es la primera fecha en Brasil. Tendré, dos carreras el 3 y el 9 de abril en la cuidad de Petrópolis. Estoy feliz de hacer mi primera carrera con la Selección argentina, se cumple un sueño por el que hace cuatro años que vengo luchando. Sueño con llevar la celeste y blanca hace un tiempo y verlo tan cerca es inexplicable”.

Además, indicó: “Saber que voy a competir con un nivel altísimo es desafiante, pero eso me gusta, tener roce internacional es un paso gigante que estaba esperando. Soy consciente del desafío que tengo por delante y del nivel al que me enfrento y volver con experiencias y habiendo crecido en el deporte es mi objetivo. Viajo junto a tres representantes más. Poder compartir con gente con experiencia y que me ayudan hasta en los mínimos detalles es una oportunidad única”.

En cuanto al cronograma de actividades que tendrá por delante, Julieta aclaró: “Todavía no tenemos fecha confirmada de regreso de Brasil, pero suponemos que será lunes o martes posteriores a la carrera del domingo 9 de abril. Luego regreso a Mendoza, donde estaré entre una y dos semanas. Posteriormente viajaré a San Luis a una concentración con la Selección Argentina y desde ahí nos vamos a Rosario”, concluyó.