James Rodríguez desestima la chance de venir a Boca

El mediocampista James Rodríguez desmintió que su próximo equipo sea Boca Juniors, luego de que se dieran a conocer rumores sobre una posible llegada al Xeneize en este mercado de pases. El colombiano se desempeña en el San Pablo de Brasil desde julio de 2023.

En diálogo con la prensa luego del triunfo 3-0 de la Selección colombiana sobre Bolivia en un amistoso de cara a la Copa América, Rodríguez fue consultado sobre una chance de regresar al fútbol argentino, donde jugó en Banfield entre 2008 y 2010, y lo descartó: "No vuelvo al fútbol argentino. No es de mis posibilidades, no es parte de mi proyecto. Todavía falta mucho para eso".

En tanto, se refirió a su futuro deportivo, aunque no ahondó en detalles. "Quiero jugar la Copa América, vivir el día a día acá y después pensar", expresó.

Rodríguez, de 32 años, jugó en Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan SC, Olympiacos y San Pablo. Además, disputó el Mundial de Brasil 2014 y el Mundial de Rusia 2018. En su carrera acumula 475 partidos jugados en clubes con 122 goles y 150 asistencias.

¿Valentini con destino italiano?

Después de varias idas y vueltas, la novela de Nicolás Valentini podría tener un final feliz tanto para el jugador como para Boca, en medio del conflicto contractual. Es que, Lazio de Italia está interesado de sumar en este semestre al defensor.

El zaguero central, quien podría quedar fuera de la lista de los Juegos Olímpicos, continúa marginado del plantel Xeneize ya que no renovó su contrato con el club. Pero según informan desde Italia, los blanquiceleste siguen desde hace tiempo al Vikingo estaría dispuesto a llevárselo ahora y pagarle una indemnización a los de La Boca.

Según detalló el periodista Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado de pases del fútbol italiano, si bien Valentini tiene una cláusula de diez millones de dólares y le quedan seis meses de contrato, los italianos tienen la intención de aprovechar esta situación del juninense y sumarlo a cambio de una suma menor a la que deberían desembolsar en condiciones normales.

Nicolás Valentini está en conflicto con su club

Por su parte, desde el entorno del futbolista de la Selección Sub-23 aseguran que son rumores que surgen desde Europa y que no tienen ninguna propuesta formal. Además, como ya manifestaron, la intención del zurdo de 23 años es poder llegar a un acuerdo con el Consejo de Fútbol y extender el vínculo con el Xeneize.

El futbolista no juega desde el 9 de abril luego de que no aceptara poner la firma tras la propuesta que recibió del club y esto podría dejarlo fuera del plantel de Javier Mascherano para disputar los Juegos Olímpicos a disputarse en París del 26 de julio al 11 de agosto de este año.