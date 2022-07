Increíble: Moyano culpó a Bullrich por los incidentes

Hugo Moyano, presidente de Independiente de Avellaneda se despegó de los incidentes ocurridos en la sede del club luego que se realizara la asamblea que aprobó el presupuesto. “Es lamentable. Eso demuestra claramente las intenciones que tiene un sector que no espera que se den las elecciones como corresponde. En la maniobra de ayer se pone de manifiesto que quieren apoderarse del club de alguna forma para deteriorar a la comisión directiva”, dijo en un canal televisivo.

La culpa es de Patricia Bullrich

Respecto al momento en que se fue custodiado por la policía, aseguró que esto ocurrió porque “afuera estaba esta mafia, esta banda que manejan y pretenden adueñarse de Independiente, encabezada por (Fabián) Doman, (Cristian) Ritondo, (Florencia) Arietto y Patricia Bullrich, que desgraciadamente es hincha de Independiente. Nosotros decimos que ella se quiere hacer dueña de Independiente por las copas, porque somos el Rey de Copas”.

Al mismo tiempo, defendió que la falta de elecciones en la institución, que debían realizarse hace 7 meses, es por la suspensión impuesta por la Justicia pero que “no hay fecha aún, hay que hacer bien los números porque la Justicia otorga tiempos, no se puede hacer de un día para el otro”.

Sobre el reconocido barrabrava del club, Pablo Bebote Álvarez, aseguró que “estaba su gente. Esos tipos son guapos, pero abajo de la cama. Anda por los medios, amenazando que va a hacer esto y lo otro. No habrá estado él, pero habrá mandado a alguno”.

Según él, la economía está perfecta

Finalmente, aseguró que la economía de Independiente no está dañada, aunque no tiene publicidad y hay varios juicios de jugadores contra el club. “Muchas instituciones pasan por una situación muy compleja, pero nosotros estamos bastante bien ubicados. Todo esto que dicen que se debe esto y lo otro, no es así. Hemos pagado fortunas que quedaron debiendo las comisiones anteriores. Y no solamente hoy Independiente tiene la cancha sino lugares de entrenamiento de primer nivel”.