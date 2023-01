Ibrahimovic cargó contra los jugadores de Argentina: "No se gana así"

Zlatan Ibrahimovic siempre que habla es noticia. Y en esta oportunidad, no fue la excepción. Si bien destacó a su amigo y excompañero en el Barcelona, Lionel Messi, le pegó a los jugadores argentinos campeones en Qatar 2022 por algunas actitudes.

"Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar", comentó primer lugar, en una entrevista al medio France Inter. Pero luego recalcó que no ve igual al resto de los jugadores argentinos, porque "ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar".

"Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer porque no se gana así", amplió el delantero de 41 años.

Hay que recordar que, en la previa del Mundial, el propio Ibrahimovic había deseado que el elenco de Scaloni levantara el título por Messi. "Espero que Argentina gane el Mundial por Messi", dijo al medio 433.

Finalmente, tuvo palabras de elogios hacia Kylian Mbappé: "Lamento lo que le tocó pasar, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste, pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro".