Ibarra confirmó el equipo para enfrentar a Banfield

Boca Juniors visita este domingo a Banfield desde las 21.30 en el sur de la provincia de Buenos Aires. Este viernes, en diálogo con la prensa, confirmó el 11 para enfrentar al Taladro, algo no habitual en él.

"Van a jugar los mismos que contra Defensa y Justicia. Se avecina un partido difícil contra Banfield y vamos a jugar con el mismo equipo. Estamos trabajando, podemos jugar con distintos sistemas, tenemos jugadores que pueden hacerlo. Nos vamos aceitando partido a partido", expresó el Negro, sin tapujos.

Minutos después, el entrenador Xeneize entró en detalles y explicó los motivos que los llevaron a decidirse por ratificar el 11 que igualó sin goles con el Halcón: "Por la confianza que me da día a día el grupo, los jugadores. Uno le da la camiseta, la responsabilidad, la confianza y ellos la están devolviendo adentro de la cancha; y cuando tiene que salir alguien sabe que el compañero va a ser lo mejor para el equipo".

"Todos queremos ganar, lo importante es no perder puntos. El fútbol argentino ha mejorado y está parejo todo. Los rivales ya conocen a Boca, tratan de generarle bloques para que no tengamos posibilidades por adentro. Esto no quiere decir que igual ese siempre sea el esquema (4-3-3)", fue otra de las frases destacadas que dejó el DT del conjunto de La Ribera.

Por ende, el 11 titular será el siguiente: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Frank Fabra; Alan Varela, Pol Fernández, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.