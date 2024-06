Histórico: con 11 años, marcó 93 puntos en un partido de básquet

En un escenario inesperado y lleno de emociones, la joven Paulina Ojeda, con solo 11 años, marcó un antes y un después en el básquet femenino infantil argentino al convertir 93 puntos en 20 minutos durante un partido de los cuartos de final del Pre Federal Femenino en Misiones.

El descomunal desempeño de la joven llevó a su equipo, El Coatí de Eldorado, a una increíble victoria de 108 a 107 sobre OTC.

Silvio, su padre y técnico, detalló algo del impresionante rendimiento de la joven al contar a medios locales que Paulina ya venía de buenos rendimientos: en el partido anterior, por ejemplo, le había hecho 47 puntos a Alto Paraná.

"Es su primer año en Mini, porque en abril cumplió 11, pero está acostumbrada a jugar con chicas más grandes. Ese día, por la mañana, antes había jugado contra CAPRI con el U-12. No es porque sea el padre, pero ella tiene un nivel distinto, entrena, es una apasionada", cuenta Silvio, que es asistente técnico de la U-13 Femenina, pero también es entrenador de la Primera de El Coatí.

"Ese día ella se levantó preocupada, me decía: 'hoy tenemos que ganar'. Yo estaba sentado en el banco y cuando empecé a ver me dije a mí mismo: 'hoy hace 50 puntos'. La cuestión es que ganamos por un punto, en el último segundo... Y cuando termina todo, vienen los de la mesa de control y me dicen... '¿sabés cuántos puntos hizo?' Y ahí me dijeron que eran 93, una locura... En un momento, hasta pensé que habían contado mal", se sonríe Silvio.

Un partido para la historia

El Coatí se encontraba en una situación crítica, abajo por casi 34 puntos, cuando Paulina ingresó a la cancha en el segundo cuarto. A pesar de esta desventaja, la joven basquetbolista no se dejó intimidar y aportó lo suyo para remontar el marcador casi sola. Al finalizar la primera mitad, El Coatí ya había reducido la diferencia a 9 puntos.

La segunda mitad fue una exhibición de habilidades y estrategia. Paulina, apoyada por sus compañeras, aprovechó cada oportunidad y convirtió los robos de balón en puntos cruciales. A solo 9 segundos del final, una flotadora de su compañera selló la victoria, colocando a El Coatí por encima en el marcador.

Pasión por la naranja

Paulina Ojeda comenzó a jugar al básquet a la temprana edad de tres años. Su amor por el deporte la llevó a entrenar seriamente desde los siete años. Inicialmente, jugó en el Club Ituzaingó y luego en el Club Bartolomé Mitre. Actualmente, despliega su talento en El Coatí, donde ha demostrado ser una pieza clave del equipo.

La joven, aulina no solo, asombra con su habilidad en la cancha, sino también con su humildad y perspectiva sobre el deporte. "Lo importante en el básquet es hacer lo que te gusta, lo que sabés. Nunca estoy atenta a lo que hago. Horas después del partido me enteré de que hice tantos puntos y ni yo me la creía. Todavía no caigo", expresó en una entrevista con Misiones Online.

Con una trayectoria que promete un futuro brillante, Paulina sueña con llegar a la Women's National Basketball Association (WNBA) y formar parte de la Selección Argentina. Con un mensaje claro y motivador, invita a más chicas a unirse al básquet: "Que las chicas vengan a jugar al básquet".

Antecedete

La noticia revolucionó la ciudad y el básquet provincial, ya que es la primera vez que una player a esa edad logra dicha cantidad de puntos en un solo encuentro.

El antecedente más cercano a nivel país es de Francisco Zustovich en 2019, cuando anotó 78 unidades en 20 minutos en la misma categoría para su equipo Peñarol de Mar del Plata.

En ese momento, la noticia revolucionó el mundo de "la naranja" y hasta el deporte en general por ser tan chico, lo cual tambien abrió las puertas del debate al tratarse de una disciplina colectiva.