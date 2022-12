Gianinna Maradona elogió al seleccionado de Brasil y criticó a La Scaloneta

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, explotó de furia contra la Selección argentina luego de que Brasil homenajeara al exfutbolista y leyenda del país Pelé, quien atraviesa un momento de salud delicado.

El malestar de Gianinna tiene que ver con que desde el equipo que dirige Lionel Scaloni no hubo un tributo a su papá, fallecido el 25 de noviembre del 2020.

Es por esto que, con una indirecta vía Instagram, la hija menor del excampeón del mundo elogió a los brasileños. Es que tras la goleada por 4 a 1 ante Corea del Sur, los futbolistas comandados por el entrenador Tité homenajearon a Pelé.

“¡Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo!”, escribió Gianinna en una historia de Instagram, en la que se ve cómo los futbolistas brasileños portaban una bandera de Pelé.

Estado de salud de Pelé

Pelé, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, se encuentra internado, donde está recibiendo un tratamiento de quimioterapia para combatir un cáncer de colon que le detectaron en septiembre de 2021.

El astro del fútbol brasileño fue hospitalizado el martes pasado en San Pablo después de contraer una infección pulmonar tras una infección por coronavirus. Así lo informaron sus hijas, Kely y Flavia.

En diálogo con la cadena O’ Globo, Kely afirmó: “Está enfermo, es viejo, pero en este momento está allí por una infección pulmonar, y cuando se mejore volverá a casa. No se está despidiendo en el hospital en este momento”.

Y agregó: “Hace tres semanas nuestro padre contrajo coronavirus. Está vacunado con todas las dosis, pero la medicación contra el cáncer y la quimioterapia lo hacen más frágil, ya que le bajan las defensas”.

A su turno, su otra hija comentó que el deportista no está en la Unidad de Cuidados Intensivos y que no está en riesgo, está en tratamiento. También reiteró que su padre no se encuentra en "fase terminal, ni en cuidados paliativos", como se rumoreó.