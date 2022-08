Gastón Silva atraviesa el mejor momento de su carrera

Gastón Silva, oriundo de Godoy Cruz, atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. El campeón sudamericano de 2019 y actual monarca de la Liga FFG en Mendoza, integra el equipo argentino de kick boxing que en los próximos días emprenderá viaje a Chile para la Copa Sudamericana.

"Entreno kick boxing desde hace 8 años. Es un deporte que me cambió la vida, tuve malos comportamientos, todo el día en la calle con malas juntas, malviviendo por así decirlo. El deporte me educó, me formó como persona, me dio valores, compañerismo, un propósito de vivir. Comencé a tener disciplina, constancia, dejar absolutamente todo de lado para cumplir con mis entrenamientos. Hoy en día te podría decir que este deporte es mi vida", expresó con mucha pasión Gastón, en diálogo con Ciudadano News.

Respecto a la competencia que se le viene junto al equipo argentino de kick boxing, comentó que "viajamos el miércoles 3 de agosto para Chile, El 5 es el día de pesaje y careo, mientras que el sábado 6 es la competencia. Es la Copa de selecciones sudamericana FFG, en la cual ya ganamos el primer enfrentamiento en Mendoza el pasado 26 de junio y ahora nos toca retenerla".

Sobre en qué momento de su vida le llega esta oportunidad de representar al país, confesó: "Me encuentra en un momento muy positivo, en el que cada día que pasa voy aprendiendo cosas nuevas. Me siento en total crecimiento deportivo y con mucho por crecer todavía".

Finalmente, el púgil mendocino no se olvidó de la gente que lo rodea y lo acompaña desde hace un tiempo: "Quiero agradecer a las personas que me acompañan, principalmente a mi entrenador Walter Bonati, que para mi es como un padre y ha sido la persona que me formó, tanto deportivamente como personalmente. También a Rodrigo Castillo, mi preparador físico, a Marisol Pardo Celis, mi nutricionista. Y también a Luis Martínez, que es el impulsor de todo esto".