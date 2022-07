Gallardo habló y fue contundente: "No hay crisis en River"

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, llamó a una conferencia de prensa que realizó este mediodía, luego de haberse retirado el pasado domingo del Amalfitani (tras el empate 2-2). Allí, se lo vio muy enérgico y negó cualquier tipo de crisis en su plantel.

"Estamos en un momento el cual después de muchos años y después de muchos cambios y varias situaciones que han existido en base a armados del plantel y conformación de equipos. No cumplimos el objetivo del semestre pero lejos estamos de pensar que todo ha terminado, que porque no hemos conseguido esos objetivos se empiecen a especular con otras cosas y se generen falsos comentarios que existen cuestiones que tienen que ver con planteos extra futbolísticos. No hay crisis acá, no la van a encontrar. Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años, no depende un mal resultado o de los malos resultados que puedan llegar a existir", explicó el entrenador.

Y continuó: "Hemos construido algo mucho más sólido que eso. La gente es lógico que esté con desilusión, pero el hincha de River no se confunde. No se deja llevar por ciertas cosas que a veces quieren desestabilizar. Externas o internamente, eso no va. Acá no hay ninguna crisis ni hay posibilidad de que eso suceda".

Finalmente, Gallardo deslizó: "Creo que vamos a estar capacitados para pelear el campeonato. Y si no sucede eso, mi función como entrenador es preparar el mejor equipo posible con convencimiento. En el éxito deportivo es fácil convencer y el entrenador tiene que acompañar también en los malos procesos. Por eso no hay desestabilización, más allá de que algunos quieran generar eso".

River enfrentará el próximo jueves a ante Gimnasia y Esgrima de la Plata desde las 21:30 en el Más Monumental. En lo que respecta al torneo de la Liga Profesional, el Millo sólo ha sumado 1 de los últimos 9 puntos en juego, por eso será clave lograr un triunfo.