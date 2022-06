Gabriel Vega llegó al Tomba: "Tengo nivel para jugar en Primera"

El volante Gabriel Vega es flamante refuerzo de Godoy Cruz Antonio Tomba. Si bien alcanzó a jugar seis partidos en la Primera de Boca Juniors, no encontró los minutos que esperaba y decidió viajar a Mendoza en búsqueda de continuidad. Tiene 20 años y es uno de los grandes proyectos del Xeneize, incluso valorado por Juan Román Riquelme en más de una oportunidad. Llega a préstamo por 18 meses y luego volverá al club de la Ribera. ¿Cómo le irá en el Expreso?

En conferencia de prensa, llevada a cabo en la sede del club, Vega respondió: "Siento que tengo el nivel para jugar en Primera. Quiero sumar minutos y encontrar el rodaje que no pude tener en Boca".

Y agregó: "En cuanto a mi posición, me puedo manejar en cualquier lugar de la mitad de la cancha. Donde me toque jugar, lo intentaré hacer de la mejor manera, como le dije a los entrenadores".

Al consultarle qué piensa sobre el plantel Bodeguero, resaltó: "Los jugadores que hay en Godoy Cruz son de muchísima jerarquía. Es un equipo que viene subiendo, estuve viendo el último encuentro (ante Defensa y Justicia) y creo que está mejorando partido a partido".

Volviendo a las pocas oportunidades que tuvo en el Xeneize, opinó que "Boca suele tener muchos jugadores muy buenos y que no tienen lugar. Entonces está bueno que el club les permita tener oportunidades de mostrarse, como pasó ahora conmigo".

Por otra lado, hizo hincapié a los elogios que recibió de Riquelme: "Lo que Román transmite, sirve para la confianza de cada uno".

Finalmente, Vega aclaró: "Vengo a jugar. Al club le toca vivir una situación compleja como es pelear el descenso, y yo trataré de aportar lo mío desde el lugar que me toque. La verdad que me encontré con un grupo muy sano y unido, además de un club ordenado, no muy distinto a lo que venía sintiendo en el día a día en Boca".