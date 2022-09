Gabriel Pellegrino, máximo dirigente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, no disimuló su enojo con el plantel, luego de la medida de fuerza de no concentrar para el partido de este sábado ante Independiente de Avellaneda. Uno de los apuntados, fue el uruguayo Brahian Alemán, al que resaltó por su estado físico. "Lo trajimos con 18 kilos de mas. Lo tuvimos que hacer correr como una oveja en Estancia para que baje de peso", acotó. Durísimo.

En diálogo con D-Sports Radio, el presidente del Lobo platense dio su versión de los hechos por la falta de pago al plantel profesional: "Los hinchas de Gimnasia también están enojados con nosotros, pero nosotros le pedimos que tengan paciencia. Hoy ya no podemos adelantar plata de nuestro bolsillo. Estuvimos últimos y a puntos de irnos al descenso. El hecho de que estemos al día no repercutió en los resultados deportivos. Nosotros estuvimos tan al día que ahora tenemos un delay de un mes y medio y parece que no pudieran dormir si no cobran. Cuando entre dinero, podremos regularizar este mes y media. No podemos poner por poner. Me molesta que no tengamos un grupo que no piense en jugar. Ojalá que mañana (sábado) ganemos y la semana que viene, cuando cobren, vuelva todo a la normalidad".

Además, apuntó a uno de los referentes en especial, y para él, uno de los principales responsables de la decisión de no concentrarse: el uruguayo Brahian Alemán. "Trajimos a Alemán con 18 kilos de más. Lo tuvimos que hacer correr como una oveja en Estancia para que baje de peso. Ahí no había problemas. Ahora, si los hay",

Y continuó: "Si no se quieren concentrar, que no se concentren. Que pongan Netflix y se queden en la casa. Evidentemente importa más la guita que ganar mañana. Lo que no te puede explicar este plantel es qué pasa cuando están al día y la tiran 20 metros por arriba del arco. Te piden la manzanita rallada, el yogurt licuado, la bananita, el kiwi, y todo es hermoso. Pero hay un retraso de un mes y no se acuerdan de nada".

Y si bien habló de buena manera del entrenador, Pipo Gorosito, al destacar que "como siempre se lo nombra, es un gerente del área de fútbol. Él intentó acercar las partes", terminó de fulminar al plantel: "Es difícil manejarse en un grupo en el que algunos toman una decisión como ésta. Tengo bronca porque por varios hemos hecho cosas. La verdad es que es claro que tenemos líderes negativos".