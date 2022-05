Una repudiable escena de violencia tuvo lugar en Brasil y ha sacudido al mundo del fútbol. En medio de un partido, un jugador estalló de furia con una árbitra que lo expulsó del campo de juego tras levantar la tarjeta roja: intentó pegarle y el momento quedó registrado en un video que generó un fuerte rechazo en las redes sociales.

El pasado sábado 30 de abril, Retro FC y Náutico se enfrentaron el marco del Campeonato Pernambucano 2022. A los 21 minutos del primer tiempo, mientras el marcador seguía 0-0, el VAR llamó a la árbitra Debórah Cecília para revisar la agresión del futbolista de Náutico Jean Carlos a Yuri Bigode.

Fue entonces cuando, al ver que el deportista le había propinado un codazo a su contrincante, la jueza levantó la tarjeta roja. Pero lejos de acatar la decisión de Debórah Cecília, Jean Carlos estalló de cólera y fue corriendo hacia ella con la intención de pegarle.

La mujer retrocedió de inmediato y empujó al jugador de 30 años con los brazos para marcar distancia. Acto seguido, una avalancha de jugadores del Nautico y del Retro FC retuvieron al agresor para calmarlo y lo sacaron a la fuerza de la cancha.

El momento quedó registrado en un video que se viralizó en todo el mundo. El episodio no solo generó repudio, sino también preocupación, ya que no es la primera vez que una árbitra recibe este tipo de agresiones. Cabe recordar que, semanas atrás, el director técnico Rafael Soriano, de Deportiva Ferroviária, golpeó a una jueza de línea y luego fue desvinculado del club.

Aunque todavía no se anunciaron sanciones por parte del Náutico hacia Jean Carlos, ni tampoco las disculpas públicas del club hacia Debórah Cecília, el bochornoso episodio despertó la reacción de millones de personas en las redes sociales. “Trata a una mujer así delante de varios, imagínate solo”, “Vergonzoso, completamente fuera de control monstruo”, “Una vergüenza de deportista”, comentaron.

El jugador de Náutico ofreció sus disculpas

El día después de su actitud, que se viralizó por todo Brasil y en los sitios deportivos internacionales, el volante Jean Carlos ofreció disculpas en un video que emitió por sus redes sociales.

"En el momento de la expulsión, sí, estaba muy molesto, perdí la cabeza, porque sabía que no le había pegado un codazo, sino que había hecho el movimiento para quitarle el brazo (a Yuri Bigode, el rival). Nunca la insulté. Cada vez que me acercaba para hablar con ella, era sobre mí tratando de quitarle el brazo, para explicar que no le había dado un codazo, pero entiendo por las fotos que parece que podría hacer algo. Nunca he puesto una mano sobre una mujer y nunca lo haría. Si Debórah alguna vez pensó que esto podría pasar, me disculpo con ella, me disculpo con todas las mujeres, con todos los fans, que estaban viendo o que vieron alguna noticia”, dijo.

"Nunca haría eso. Y me disculpo con todos también. Incluso mi familia, porque tengo hermanas, tengo madre, tengo esposa. Nunca pondría una mano sobre una mujer. Fue un camino equivocado que no volverá a suceder", afirmó.

También se hizo público el informe arbitral de Deborah Cecilia: "Después de que presenté la tarjeta roja directa, el jugador expulsado se dirigió hacia mí en un intento de atacarme, siendo contenido por el árbitro asistente Clóvis Amaral, y por sus compañeros, además, se mostró reacio a abandonar el terreno de juego, siendo acompañado a vestuarios por sus propios compañeros”, escribió el árbitro en el acta del partido".