Furor por una nieta de Biden vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia

La nieta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sido furor en las últimas horas para haber utilizado una camiseta de Independiente Rivadavia para grabar videos en la red social Tik Tok.

Maisy, tiene alrededor de 180 mil seguidores en dicha red, y acaparó la atención de toda la Argentina con estos videos, en donde se la ve en su casa con la casaca del elenco mendocino.

La joven de 21 años sorprendió a todos, pero sin dudas generó el regocijo de los fanáticos de la Lepra, que festejaron al ver las imágenes. Incluso, desde las propias redes sociales del club compartieron el video.

Comienza la fecha 27 de la Primera Nacional

Con la presencia de Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú, así se jugará una jornada de la categoría de ascenso más importante del país:

Domingo 31 de julio

13:40 Brown de Adrogue - Atlanta (TyC Sports)

15:00 Sacachispas - Guemes SDE

15:30 Deportivo Maipú - Gimnasia de Jujuy

15:40 Chacarita - Estudiantes (DirecTV)

15:40 Quilmes - Almirante Brown (TyC Sports)

16:00 Agropecuario - Gimnasia MZA

16:00 Independiente Rivadavia - Villa Dálmine

Lunes 1 de agosto

15:00 Guillermo Brown PM - Santamarina (Tandil)

15:00 Tristán Suárez - San Telmo

15:00 Almagro - Temperley

16:00 Mitre SGO - Riestra

17:30 Instituto CBA - All Boys (TyC Sports)

19:00 Nueva Chicago - Flandria

19:00 Alvarado (MDP) - Deportivo Morón (en Minella)

19:35 Ferro - Belgrano (CBA) (TyC Sports)

21:40 San Martín (Tuc) - Chaco For Ever (TyC Sports)

Martes 2 de agosto

14:00 Estudiantes (Río IV) - Deportivo Madryn

21:10 Defensores de Belgrano - San Martín SJ (TyC Sports)

Libre: Atlético Rafaela