Favio Orsi se emocionó luego de una pregunta de Ciudadano News

Godoy Cruz Antonio Tomba ganó un encuentro clave en la noche del lunes. Esos que muchas veces, son denominados partidos de seis puntos. El Expreso se impuso ante Central Córdoba, rival directo en la lucha por permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino, de la mano de un cuerpo técnico integrado por Favio Orsi y Sergio Gómez, que en este 2022 cumplieron su sueño de llegar a primera.

Al respecto, una imagen llamó la atención, luego de que el árbitro Jorge Baliño hiciera sonar su silbato, haciéndose oficial el triunfo mendocino. Favio Orsi, luego de abrazarse con su compañero y amigo, Sergio Gómez, miró hacia la platea y los palcos, improvisó una especie de visera con sus manos hasta encontrar a una persona en particular.

Foto: Gentileza (Los Andes)

Minutos después, llegó el momento de la conferencia de prensa y Ciudadano News le preguntó a quién buscaba en esa mirada cómplice, luego de su primer triunfo como DT de un equipo de primera. Y pasó lo que nadie esperaba. El entrenador se quebró mientras fue relatando la historia de su padre y una promesa para sus adentros.

“Hace un año y medio mi papá estaba internado en terapia intensiva, llegó la pandemia y la respuesta de los médicos era que no había más nada para hacer. Me tocó irme sólo en la camioneta desde Buenos Aires a Tucumán (ambos DT dirigían a San Martín de dicha provincia) e iba por la ruta esperando el parte médico del mediodía. Cómo no llegaba, me paré al costado de la ruta en un lugar con señal. Con Sergio trabajamos desde hace 11 años juntos en el ascenso y nuestro sueño siempre fue poder dirigir en Primera. Y mi papá nos acompañó siempre, como una estatua, en todas la canchas y su objetivo era vernos en Primera División”, comentó Orsi, en el inicio de la anécdota.

Y amplió: “Mientras esperaba ese llamado, hice una promesa al aire. Que con Sergio íbamos a hacer todo lo posible para que él nos viera en Primera sentado en una platea. Zafó de esa situación. Se nos truncó el ascenso con San Martín de Tucumán. Al otro año nos tocó Ferro y estuvimos muy cerquita otra vez de ascender. Y pensé que la promesa que había hecho iba a costar cumplirla. Mientras tanto, mi viejo fue tratando de sobrellevar su situación”.

Pero la historia tendría final feliz, emocionando al propio Orsi que no pudo contener las lágrimas y contagiando el sentimiento a muchos de los presentes en la conferencia de prensa: "A la tercera fecha llegó la propuesta de un equipo de Primera, pero no estábamos convencidos y cuando llegó Godoy Cruz no lo dudamos. Hoy (por anoche) mi papá estuvo en la platea y pude cumplir la promesa”.

Favio Orsi y Sergio Gómez, continúan invictos desde que llegaron a Godoy Cruz, con tres empates (Vélez, Boca y Lanús) y la victoria de anoche ante Central Córdoba, que le permite todos los hinchas mendocinos soñar con mantener la categoría.