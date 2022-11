Estos son los 26 que nos representarán en Qatar

La Selección Argentina definió la lista para el Mundial de Qatar 2022. El técnico Lionel Scaloni entregó la nómina definitiva de convocados, encabezada por el capitán Lionel Messi, con la inclusión de Paulo Dybala, Juan Foyth y por último Joaquín Correa, quien se impuso en la recta final de la consideración y jugará su primera Copa del Mundo.

Lista de la Selección Argentina para el Mundial: los 26 convocados

Los 3 arqueros de Argentina en Qatar 2022

Emiliano Martínez (Aston Villa)

(Aston Villa) Gerónimo Rulli (Villarreal)

(Villarreal) Franco Armani (River)

Los 9 defensores de Argentina en Qatar 2022

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Gonzalo Montiel (Sevilla)

(Sevilla) Cristian Romero (Tottenham)

(Tottenham) Germán Pezzella (Betis)

(Betis) Nicolás Otamendi (Benfica)

(Benfica) Lisandro Martínez (Manchester United)

(Manchester United) Marcos Acuña (Sevilla)

(Sevilla) Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

(Olympique de Lyon) Juan Foyth (Villarreal)

Los 7 mediocampistas de Argentina en Qatar 2022

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Leandro Paredes (Juventus)

(Juventus) Alexis Mac Allister (Brighton)

(Brighton) Guido Rodríguez (Betis)

(Betis) Alejandro Gómez (Sevilla)

(Sevilla) Enzo Fernández (Benfica)

(Benfica) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Los 7 delanteros de Argentina en Qatar 2022

Ángel Di María (Juventus)

(Juventus) Lautaro Martínez (Inter)

(Inter) Julián Álvarez (Manchester City)

(Manchester City) Paulo Dybala (Roma)

(Roma) Nicolás González (Fiorentina)

(Fiorentina) Joaquín Correa (Inter)

(Inter) Lionel Messi (París Saint-Germain)

Los detalles de la lista de Argentina: el último corte y la gran ausencia

Scaloni definió la convocatoria y no hubo lugar para demasiadas sorpresas. Entre los arqueros, la pulseada final la ganó Rulli, que dejó atrás a Juan Musso (Atalanta), mientras nunca hubo dudas sobre la presencia de Dibu Martínez y Armani.

Los últimos pasajeros en definirse fueron Foyth, que definitivamente se metió como el noveno defensor, y Joaquín Correa, que le ganó la pulseada definitiva a Ángel Correa (Atlético de Madrid) para meterse entre los 26.

El mediocampo, a su vez, sufrió la sensible baja del lesionado Giovani Lo Celso (Villarreal), quien será operado por la lesión muscular que sufrió en la parte posterior de la pierna derecha. Esta triste situación, a su vez, cerró la disputa por un lugar entre Enzo Fernández y Palacios por un asiento en el avión.

Cuándo juega Argentina: el fixture de la Selección en el Mundial

Ya con plantel completo, la Selección hará un entrenamiento abierto el lunes en Abu Dhabi (desde las 10, hora argentina, en vivo por TyC Sports) y el miércoles a las 12.30 disputará un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos ante 40 mil personas.

Después, la delegación entera viajará el jueves 17 a Doha, donde se instalará definitivamente para toda la Copa del Mundo en la Universidad de Qatar, lugar de alojamiento y entrenamiento elegido por la AFA. Allí también estará España, parte del Grupo E.

El calendario de la Selección en el Grupo C de Qatar 2022

22/11 - 07.00 | Argentina vs. Arabia Saudita, en Lusail.

26/11 - 16.00 | Argentina vs. México, en Lusail.

29/11 - 16.00 | Polonia vs. Argentina, en el Estadio 974.