Estefanía Banini habló del retiro: "Es mi última Copa"

La referente de la Selección argentina, Estefanía Banini, comentó este lunes que está disputando su "última" Copa América, teniendo en cuenta que está cerca del retiro, y su deseo es alcanzar la clasificación al Mundial de Nueva Zelanda-Australia, pactado para 2023.

"Es mi última copa, por muchas cosas me encantaría no retirarme nunca, pero los años empiezan a pesar y me gustaría llevar a la Argentina donde realmente debe estar", expresó la volante ofensiva en una entrevista con el programa La Competencia.

En la última temporada, la mendocina fue elegida por FIFA en el equipo ideal de la temporada pasada y fue la primera argentina en formar parte de la elite del fútbol femenino. La gran importancia de este torneo, además, del trofeo es que otorga tres cupos para el Mundial Nueva Zelanda-Australia 2023 y dos para los Juegos Olímpicos París 2024.

De este modo, el equipo dirigido por Germán Portanova intentará alcanzar los máximos objetivos, por lo que Banini ratificó: "Deseo que vayamos a un segundo mundial consecutivo y que ese proceso no se pierda para que las generaciones siguientes puedan disfrutar de eso. Es importante llevar a la Argentina al mundial".