España fue el único que cantó victoria en una nueva jornada de Eurocopa

España, en el partido más atractivo de la jornada de Eurocopa, venció a Italia por 1 a 0, encuentro correspondiente a la fecha 2 del Grupo B.

El único tanto del partido lo anotó Calafiori en contra a los 10´ del complemento, en un duelo donde España fue ampliamente superior y se quedó corto en el resultado. Lo de Italia fue muy pobre y preocupante.

En los otros partidos de la jornada, hubo dos empates y ambos con un 1-1 en el score.

En primer turno, Eslovenia igualó con Serbia, mientras que Dinamarca e Inglaterra regalaron un gran espectáculo con un empate agónico de Jovic.

GOL EN CONTRA de Calafiori para que España le gane 1-0 a Italia. Partidazo.pic.twitter.com/6V5lWQXTIM — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 20, 2024

Para este viernes 21 de junio, habrá otros tres partidos: Eslovaquia vs. Ucrania, Polonia vs. Austria y Países Bajos vs. Francia.