Enojo y decepción: una Leona sufrió el robo de sus pertenencias en el aeropuerto

Luego de salir subcampeonas del mundo y de tener un regreso complicado por las demoras en los vuelos y cambios de horarios, parte del seleccionado argentino de Hochey sobre Césped, Las Leonas, llegaron al país, y otras se quedaron en Europa unos días más, como es el caso de Rocío Sánchez Moccia quien a su retorno, denunció a través de las redes sociales que le robaron las pertenencias que traía en su valija.

Con un fuerte y contundente descargo, la integrante de Las Leonas señaló a una famosa aerolínea y las autoridades del Aeropuerto de Ezeiza.

La primera historia que Rochy subió a su Instagram alertó: “El viernes volví por Air France, mi valija quedó varada en París y me llegó hoy. ¿Saben qué? Me afanaron, me sacaron todo lo de valor que tenía adentro!”.

Y resumió un poco lo sucedido y parte de su enojo: “Les voy a resumir un poco lo que me pasa por la cabeza en este momento”, comenzó su descargo Sánchez Moccia, y relató hechos de inseguridad que sufrió tanto en la vía pública como en su propia casa.

“Cuando volví de Tokio, un jueves 11 am., a dos cuadras de mi casa (CABA) estuve en el medio de un tiroteo con Fran, de cinco meses en el cochecito, y mis tres perros. Literal en el medio, chorros que habían robado en una inmobiliaria y la policía”, describió la jugadora del seleccionado.

Y agregó: “Chorros armados disparando y la policía igual. Momento de mierda que nunca me imagine que iba a vivir, solo los veía en la tele, pero me tocó y agradezco que no nos pasó nada”.

En la misma historia de su cuenta personal del Instagram aclaró: “Una semana antes de irme a Europa a jugar el mundial, me robaron la bicicleta de adentro de mi edificio (mi transporte que usaba todos, pero todos los días para ir a entrenar y moverme). Dos chorritos decidieron forzar la puerta un domingo a las 20 horas y llevarse mi bici como panchos por su casa”.

Por último, Rochy mencionó el robo que la hizo estallar de bronca: “Vuelvo de jugar el mundial y de pasar unos días con mi familia y no solo no me llega la valija, sino que cuando me llega 72 horas después, me encuentro con que me habían robado cosas de mucho valor sentimental para mí y también otras cosas de valor económico”.

“Lo que me indigna es lo impune que son, que siempre se salen con la suya, aunque haga la denuncia, siempre queda en la nada, que roba y roban a gente necesitada y también roba gente que no necesita", se descargó La Leona.

"Me robaron de todos lados, pero hoy llego a pensar que la equivocada soy yo. En seguir dándole oportunidades al país que amo”, se lamentó entre molesta y triste y amplió: “Hoy nombro solo tres cosas que me pasaron de varias, y soy una de miles que las pasan a diario”.

“Amo mi país y amo representarlo, pero en este momento entiendo más que nunca a la gente que busca afuera lo que acá no hay y no va a haber nunca Seguridad, Justicia, respeto por el otro, autoridad y miles de cosas más”, terminó la Rocío Sánchez.





En otro texto, la deportista de élite completó con el reclamo contra la empresa a cargo de la terminal internacional: “Aeropuertos Argentina 2000 no me pienso quedar callada!! Y como sea me van a devolver todo lo que me robaron”.