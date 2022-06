Unión venció sobre la hora a Boca, en un final caliente

Boca cayó en La Bombonera ante Unión de Santa Fe por 2 a 1, en un encuentro donde todos los goles fueron desde los doce pasos. El Xeneize jugó mal en el complemento, mientras que el Tatengue se llevó los tres puntos con intervención del VAR en el desenlace.

En el día del cumpleaños número 44 del máximo ídolo de la institución Juan Román Riquelme, presente en su palco, la visita se hizo fuerte frente a un Boca alternativo y muy flojo futbolísticamente.

Al inicio del juego, el conjunto de Battaglia tomó la iniciativa, jugó en campo rival y arrancó con un esquema ya característico: cuatro defensores, tres mediocampistas y un trio inédito, con Luis Vázquez como principal referencia de área y a sus costados se pararon el Toto Salvio por la izquierda y Luca Langoni, extremo derecho que debutó con 19 años ante Barracas Central por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Futbol.

A los 2 minutos, la primera aproximación fue para el local a través de un disparo de Aaron Molinas que el portero Sebastián Moyano detuvo sin dar rebote. A esa altura, el equipo de Battaglia dominaba la pelota y jugaba en campo rival, mientras que la visita se paraba con una línea de cinco defensores, tres mediocampistas y dos delanteros, con la idea de esperar agazapado en su zona para salir de contrataque.

La elaboración de Boca pasaba por los pies del Toto Salvio, más alguna aparición esporádica de Molinas como conductor de la ofensiva y la velocidad de Langoni. De esta manera, el local volvió a inquietar el arco de Moyano. Producto de un centro desde la derecha del juvenil debutante, el ex Benfica definió en el segundo palo pero el guardavalla llegó a rozarla para evitar el primer tanto del partido.

A los 22´, cuando Boca pasaba por su mejor momento, Unión fue el que pegó primero. Jorman Campuzano le cometió infracción a Juan Nardoni y el arbitro Yael Falcon Pérez marcó penal, en una determinación acertada. El delantero Daniel Juárez con un disparo cruzado batió a García y abrió el marcador.

La primera conquista cayó como un baldazo de agua fría en una Bombonera helada por las bajas temperaturas. A partir de la apertura del resultado, la visita se agrandó, mientras que el dueño de casa no encontraba los espacios para lastimar.

Hasta qué a los 38´ llegó el empate, también desde los 12 pasos. Porque, en su primera intervención, Cristian Medina se metió en el área y Emanuel Brítez le cometió falta. Inmediatamente, Falcón Pérez marcó el punto penal, en otra acertada intervención, y el Toto marcó el 1 a 1.

En el epilogo de la etapa inicial, Battaglia tuvo que hacer una variante inesperada producto de una lesión de Figal e hizo ingresar a Carlos Izquierdoz.

En la segunda etapa, Boca arrancó envalentonado en busca de la victoria. Unión, por su parte, no pasaba la mitad de cancha y daba la sensación de que con el empate le alcanzaba para volverse a Santa Fe satisfecho por el punto obtenido.

Cristian Berman, entrenador interino del Tatengue y ayudante de campo de Gustavo Munua ausente por COVID, hizo cuatro cambios. Ingresaron Castrillón, Luna Diale, Troyansky y Zenón por Machuca, Cañete, Gallegos y Juárez.

A falta de 20´ para el final, Battaglia movió el banco con la idea de buscar soluciones a los problemas que tenía su equipo en el campo de juego. Ingresaron Zeballos, Villa, Romero, Pol Fernández, pero no surtieron efecto.

La polémica de la noche llegó sobre el final del partido. Izquierdoz cometió una falta y producto de ello, se fue expulsado por doble amarilla. El VAR revisa la jugada y concuerda con la decisión de Falcon Pérez. Troyansky se hace cargo de la ejecución, remata y Gracia ataja. Pero el VAR revisa la ejecución y observa que hubo invasión de zona. Por este motivo, el juez principal decide que se vuelva a patear. Nuevamente Troyansky remata, pero esta vez convierte. Y Unión le ganó 2 a 1 a Boca en una Bombonera que quedó en silencio.

Boca no jugó un buen partido. Langoni no estuvo a la altura en su primer partido como titular. Salvio apareció a cuentagotas. Vázquez no tuvo ni siquiera una chance clara de gol. Molinas fue un conductor esporádico. Los cambios del entrenador no surtieron efecto. Y sobre el final del encuentro, Izquierdoz se fue expulsado por doble amarilla.

Por su parte, a Unión con poco le alcanzó para llevarse tres puntos hacia Santa Fe, pegar el batacazo en el cumpleaños de Riquelme y cambiar la pálida imagen que mostró en su casa ante River con goleada incluida.