Sorpresa mundial: Arabia Saudita derrotó a la Argentina en el debut

Arabia Saudita dio la sorpresa de la jornada y superó a la Argentina por 2 a 1 en el partido de debut de ambas selecciones en el Mundial de Qatar. El encuentro correspondió al grupo C.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Lionel Messi, para Argentina, mientras que para los árabes marcaron Saleh Al-Shehri y Salem Al Dawsari.

Al inicio del segundo tiempo, Arabia Saudita sorprendió a Argentina y convirtió dos goles en menos de 10 minutos para darle el triunfo parcial por 2 a 1.

El astro rosarino Lionel Messi, a los 9 minutos del primer tiempo y con un penal cobrado a instancias del VAR, por un agarrón en el área a Leandro Paredes, abrió el marcador y puso el 1-0 para la Argentina ante Arabia Saudita, en partido de la fecha inicial del grupo C del Mundial Qatar 2022.

Argentina llegó otras tres veces al gol, nuevamente por Messi y dos a través de Lautaro Martínez, pero todas las acciones fueron invalidadas por posición adelantada, recurso que el conjunto árabe utilizó de forma reiterada y eficaz.

Al comienzo del segundo tiempo, Arabia Saudita aprovechó la desconcentración de Argentina y el delantero Saleh Al-Shehri pone el 1-1 a los 2'. Mientras que el volante Salem Al Dawsari marcó el 2-1 a los 8'. Noticia en Desarrollo

Síntesis

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro Gómez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.



Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Ali Al Bulaihi e Yasir Al Shahrani; Mohamed Kanno, Abdulellah Al Malki y Salman Al Faraj; Salem Al Dawsari, Firas Al Buraikan y Saleh Al Shehri.



Gol PT: 9'. Messi (A), de penal. ST: 2' Saleh Al-Shehri (AS), 8' Salem Al Dawsari (AS)



Cambio PT: 49' Nawaf Al Abid por Salman Al Faraj (AS).



Árbitro: Slavko Vincic, asistido por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic (Eslovenia).



VAR: Paulus Van Boekel (Países Bajos) y Bastian Dankert (Alemania).



Estadio: Lusail (Doha).