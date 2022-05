Boca hizo un gran partido pero no pudo sumar de a tres

Boca Juniors, fortalecido por su clasificación a la final de la Copa de la Liga Profesional, quería también asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, empató 1 a 1 ante Corinthians en La Bombonera y ahora está obligado a ganar en la última fecha ante Deportivo Cali.

Empujado por su gente en una noche muy fría en Buenos Aires y en una Bombonera colmada por la presencia de 45 mil boquenses y más de 2000 hinchas del Timao, se enfrentaron Boca y Corinthians por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Libertadores.

De entrada, el local apostó a adueñarse del balón, parándose con cuatro defensores, tres mediocampistas y el tridente ofensivo, con dos wines. De esta manera, jugó en campo rival. Pero la visita presionó en tres cuartos de campo, buscó salir rápido por las bandas y alternó entre un 5-3-2 para defenderse y un 3-4-3 para contragolpear.

Al inicio del juego, el local tomó la iniciativa y jugó en campo rival con Salvio como puntero derecho, Zeballos por la izquierda y Benedetto moviéndose por el frente de ataque.

Al primer minuto, el Xeneize tuvo la primera situación de gol. El Pipa salió del área grande, recibió de espaldas al arco, giró y habilitó al Toto que remató cruzado, fuerte y alto. En la siguiente jugada, otra vez Salvio con una gambeta en el área intentó hacer pasar como penal, pero el árbitro Cristian Ferreyra no compró. Boca ya avisaba.

La clave del dueño de casa pasaba por la velocidad de Salvio por la derecha y el desequilibrio de Zeballos por el izquierda, ya que por el centro se le dificultaba romper la línea de cinco defensores impuesta por Vittor Pereyra, entrenador brasileño.

En los primeros 15´ el domino fue de Boca hasta que Corinthians abrió el marcador. A través de un tiro de esquina desde la izquierda de, la pelota quedó boyando en el área grande y apareció Du Queiroz para definir de volea al palo derecho de Rossi que no llegó a reaccionar. Fue un baldazo de agua helada para el local en una noche muy fría en el Alberto J. Armando.

Una vez en ventaja, el Timao no cambió su postura. Le cedió la pelota al local qué entre mareado y perplejo por el gol de Du Queiroz, no encontraba los caminos para llegar al empate. Le costaba elaborar juego al equipo de Battaglia. No había conexión en la mitad de cancha entre Pol Fernandez, Varela y Romero.

A los 28´, Boca se acercó al arco que defendía el experimentado Cassio. Robó Varela, rompió y asistió a Benedetto, quien remató por arriba del travesaño. Instantes después, un pase de Pol Fernández de 30 metros deja a Salvio mano a mano con el arquero brasileño, pero antes de que defina el defensor Joa Víctor le quita de atrás el balón.

Al compás del canto ensordecedor de los Xeneizes, el equipo de Battaglia buscaba el empate. Y lo tuvo en los pies de Salvio a los 37´, tras un pase atrás de Zeballos. Pero Robson despejó al córner con su pie izquierdo.

La sensación en la Bombonera era que el empate estaba al caer. Y cayó. A los 41´ apareció el Pipa que no perdonó. Tras una jugada personal, el goleador definió cruzado y marcó el 1 a 1.

En los primeros 45´, el juego del dueño de casa fue superior a su contrincante y mereció irse al descanso en ventaja, pero pagó caro un error defensivo en una pelota parada y luego Benedetto empardó el partido.

En el segundo periodo, el conjunto de la Ribera mantuvo la misma línea de juego. Se adueñó de la pelota, presionó con los tres delanteros la salida del Timao, y utilizó la fórmula del inicio para atacarlo: la velocidad de Salvio y el desequilibrio de Zeballos.

Por su parte, Corinthians no podía salir de su campo. El juego de Boca lo fue acorralando y solo atinó a salir de contragolpe con la velocidad William y Jo, para tratar de agarrar mal parada a la defensa Xeneize, que no tuvo fisuras en el complemento.

Boca seguía aprovechando las proyecciones de Fabra y Advíncula para tratar de lastimar por las bandas. A raíz de esto, el técnico Pereira buscó tener más presencia en la mitad de cancha e hizo tres cambios al mismo tiempo, para dejar el 5-3-2 y pasar al 4-4-2.

A los 67´se armó una trifulca entre jugadores de ambos equipos ante la atenta mirada del árbitro principal. Empujones, insultos, intervenciones de los dos entrenadores que ingresaron al campo de juego, el público local que empezó a cantar “Y pegue Boca, pegue”, el Pipa Benedetto que fue empujado por Raúl Gustavo y Pol Fernández tendido en el piso, tras una agresión de Cantillo que recibió sufrió la expulsión. El juego estuvo detenido durante siete minutos y el volante brasileño se retiró escoltado por la policía federal.

Faltando 5´para el final, Battaglia apeló a un cambio para buscar sacar diferencia en el resultado. Vázquez en lugar de Zeballos, para meter mas presencia ofensiva en el área rival, pero n bastó para romper la línea defensiva de cuatro defensores del Timao.

La última ocasión clara de gol fue para el local, que lo tuvo en un cabezazo de Salvio en la puerta del área chica que se fue desviado, tras un centro de Romero desde la izquierda.

Boca y Corinthians empataron 1 a 1 en un partido que se disputó con el cuchillo entre los dientes. El local mereció un poco más, ya que buscó toda la noche llevarse los tres puntos. Tuvo las situaciones más claras y fue claro dominador del juego, ante un pobre Corinthians que se abrazó al empate.

El Xeneize desperdició la chance de quedar como único líder del Grupo E. Se ubica en la segunda posición con 7 unidades, detrás del Timao que suma 8. El conjunto de Battaglia la semana próxima deberá vencer a Deportivo Cali para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.