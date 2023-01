Con la fórmula de siempre, Boca debutó con una victoria en el torneo local

Boca le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán en La Bombonera con el tanto de Oscar Romero, la figura de la cancha. El local arrancó con el pie derecho, aunque no jugó bien y le alcanzó con muy poco para llevarse los tres puntos.

Luego de 95 días sin pisar La Bombonera, el Xeneize volvía a jugar en su casa y frente a su gente ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El apoyo del público local fue constante durante los 90´, y necesario por momentos, porque el equipo no mostró una buena versión futbolística.

Durante la semana, Boca salió favorecido con la Amnistía aprobada por el Tribunal de Disciplina de la AFA, ya que le permitió contar con Luis Advíncula, Pol Fernández, Alan Varela y Sebastián Villa, una de las figuras del partido. Los cuatro fueron titulares en el 11 que Hugo Ibarra puso en cancha. Además, debutó Bruno Valdez en la zaga central, uno de los refuerzos en este mercado de pases, y fue el primer encuentro de Sergio Romero como titular, desde que arribó al club a mediados del 2022.

Desde el inicio, el local salió decidido a ser protagonista y jugar en campo rival. La primera opción fue un tiro libre de Romero que pegó en el travesaño. Pero inmediatamente, el Decano respondió con una contra que terminó con un disparo por el sector izquierdo de Mateo Coronel, que tuvo la intervención de Advíncula para detener el disparo que iba derecho al arco que defendía Chiquito Romero.

De entrada, el dueño de casa se paró con Romero de atacante por la derecha, en el centro Varela y Pol Fernandez, y por la izquierda, Juan Ramírez, más Villa y Orsini como delanteros. Mientras que la visita se alineó con cuatro defensores, cuatro mediocampistas, y con Coronel y Estigarribia como atacantes.

A los 8 ´, una mala salida de Chiquito Romero generó nervios en los hinchas locales. Porque tras un tiro libre de Joaquín Pereyra, el rebote lo capturó Bruno Bianchi y en la línea salvó Nicolás Figal. A esa altura, el Decano era más en el arranque.

Tres minutos más tarde, Villa tuvo su chance de pelota parada. Un tiro libre desde la izquierda ejecutado por el colombiano provocó que Marchiori volará para desviar el tiro que se le metía al ras del palo derecho.

En el primer cuarto de hora, Boca carecía de elaboración de jugadas y generaba situaciones por intermedio de tiros libres.

Por su parte, la estrategia del Decano para llegar al gol era agarrar mal parada a la defensa local, que en el retroceso dejaba espacios vacíos por todos lados. Para eso, los atacantes Coronel y Estigarribia quedaban a la pesca y mano a mano con los dos centrales, Valdez y Figal.

A los 30´, el juego no tenía la intensidad de los primeros minutos. No había sorpresas. Atlético Tucumán estaba muy quieto y Boca muy repetitivo y no se le caía otra idea que no sea darle la pelota a Villa para atacar con su velocidad por la izquierda.

En otros momentos, había pinceladas del paraguayo que llegaba al fondo, enganchaba y tiraba centros, pero no mucho más.

Fue un discreto primer tiempo entre el Xeneize y el Decano que concluyó con algo más de peligro para la visita y muy flojo el juego del local, con falta de gol, de pases, sin sociedades, dependiendo de lo que puede hacer el colombiano y de apariciones esporádicas de Romero. Dejó una mejor imagen el conjunto tucumano, que se mostró de la misma manera que había terminado el 2022, siendo ordenado, rápido en la salida pero con falta de puntería.

El complemento arrancó muy apagado. El Xeneize dependía de algún error en defensa de su rival o de alguna jugada personal de Villa o Romero. Atlético Tucumán, en cambio, estaba muy metido atrás y no encontraba los espacios para lastimar. Hasta que un error de Sandez en el fondo revivió a la visita y Estigarribia quedó a mano a mano con Chiquito Romero que respondió muy bien ante un disparo del delantero.

A los 60´, Boca recién se despertó más por empuje que por juego, y de esta manera, arrinconó al Decano, pero sin generarle peligro. Ibarra no movía el banco de suplentes y el partido estaba planchado. Hasta que con la fórmula de siempre llegó a marcar el único gol del partido. La peinó Orsini, Villa llegó al fondo por la izquierda, tiró un centro atrás, y Romero apareció en el segundo palo para definir cruzado. Tuvieron que florecer el colombiano y el paraguayo para cambiar la ecuación del juego y abrir el marcador.

A partir de ese momento, cambió el formato del juego. El dueño de casa se transformó en el principal protagonista del partido, porque ingresaron Langoni que con su velocidad trató generar jugadas por la derecha, y Equi Fernández que se metió rápidamente en el juego, pidió la pelota, y le dio una mano en la mitad de cancha a Varela para la recuperación del balón.

El gol del Diez fue un baldazo de agua fría para Atlético Tucumán, que a pesar de los cambios no pudo contrarrestar los embates del equipo Azul y Oro, y solo atinó a defenderse.

Boca con la vieja fórmula se llevó los tres puntos. Le alcanzó, con muy poco, una corrida de Villa y una definición de Romero.

El local aprovechó una desatención del Decano para marcar el único tanto del partido. Y Chiquito Romero salvó la opción más clara que tuvo la visita.







Síntesis

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Agustín Sandez; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Nicolás Orsini y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Francisco Di Franco, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.



Gol en el segundo tiempo: 23' Óscar Romero (B).



Cambios ST: 25' Luca Langoni por Ramírez (B), Ezequiel Fernández por G.Fernández (B), Adrián Sánchez por Tesuri (AT), Cristian Menéndez por Estigarribia (AT), Ramiro Ruíz Rodríguez por Coronel (AT); 35' Marcelo González por De La Fuente (AT); 40' Exequiel Zeballos por Villa (B), Cristian Medina por Romero (B); 45' Kevin Luna por Di Franco (AT).

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Ariel Penel.