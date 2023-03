El rival de Maravilla Martínez se arrepintió de las denuncias

El boxeador colombiano John Teherán, contrincante de Sergio Maravilla Martínez en el Luna Park, sorprendió a todos cuando, al final de la pelea, denunciaba que le habían ofrecido dinero para dejarse ganar. En medio de un enojo por un mánager que le debía dinero, el deportista se grabó en el vestuario y adosó la queja por el resultado de la pelea.

"Yo venía por 3.000 dólares libres, pero cuando estaba acá (refiriéndose a Buenos Aires) me ofrecieron 5.000 para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que supuestamente le debo a Andy (una persona de su entorno). Hace un año Andy me tiró a la basura, ahora con el descaro viene John Molina a decirme que le debo 900 dólares a Andy. John Molina es una rata. Andy dice que es cristiano, y es el mismo diablo" decía Teherán, con una denuncia que manchaba al evento y al deporte entero de los guantes.

El video había sido publicado por el sitio boxeodecolombia.com, y el enojo del pugilista no apuntaba hacia la persona que le ofreció dinero para ir para atrás, sino con los nombres que le reclamaban una deuda y buscaban descontárselo.

Sin embargo, la historia no terminó allí. Este miércoles 22, desde la productora Chino Maidana Promotions contactaron al colombiano, y el deportista grabó otro video en el que se arrepiente de la grave acusación que había realizado horas antes: "Una persona ajena se acercó al camarín y me pidió que grabara estas palabras", comenzaba diciendo el boxeador.

"Muy buenas tardes, soy John Teherán. Estoy arrepentido por el video que subí anoche. Le pido disculpas a Maravilla Martínez, que es una excelente persona, y al Chino Maidana. Esteaba inconsciente por el golpe que recibí en el combate. Maravilla, te pido disculpas, cometí ese error por rabia y por la impotencia de no poder ganarle", dijo Teherán en el video.

Sergio Maravilla Martínez volvió a pelear en la Argentina luego de diez años. El combate se llevó a cabo en el Luna Park, el 21 de marzo por la noche. Derrotó a John Teherán, oriundo de Colombia, a quien le ganó por knock out. La pelea se desarrolló en el marco del estreno de la serie "Ringo. Gloria y muerte", que relata la vida del mítico boxeador Oscar Bonavena, quien murió asesinado en 1976.