El papá de Aimar contó cómo fue la emoción de su hijo ante México

La alegría no tiene fin. Los festejos por la obtención de la Copa del Mundo, continúan en toda la Argentina, homenajeando a cada campeón. Pero una de las imágenes más recordadas del certamen, es el emotivo festejo hasta las lágrimas de Pablo Aimar, ayudante de campo de Lionel Scaloni, en el gol de Lionel Messi ante México por la segunda fecha del Grupo C, en un partido cargado de dramatismo, ya que si el equipo Albiceleste caía, estaba eliminado. E incluso el empate lo dejaba con pocas chances de pasar a los octavos de final.

Quien habló en las últimas horas fue Ricardo, el papá de Pablo Aimar y contó que "hacía un mes había muerto mi señora, la mamá de Pablo, con la que tenía una afinidad muy grande. Me emocionó mucho verlo llorar". Después le pregunté y me dijo 'se me cruzó todo: mamá, el gol que hizo Messi, todo'".

A lo que Ricardo luego agregó: "También me dijo que estaba muy impresionado con el tema ese de quedar afuera. Por suerte pasamos", comentó en el programa Así son las cosas.

El gol de Messi a México fue por demás emotivo. Luego de que la Selección perdiera ante Arabia Saudita en el debut, la segunda fecha podía decretar la eliminación del equipo en fase de grupos en caso de perder ante los mexicanos.

El partido estaba 0-0 cuando a los 19 minutos del segundo tiempo, Messi, que tiene de ídolo a Aimar desde chico, controló y sacó un potente remate que se metió contra el palo, para la alegría de todos y la emoción del Payasito, que se volvió viral. Allí comenzó la senda ganadora que no pararía más.