El padre de la Generación Dorada dice adiós

El cordobés Rubén Magnano, el legendario entrenador de la Selección argentina de básquet que conquistó la épica medalla de oro olímpica en Atenas 2004, anunció su retiro de la actividad para disfrutar más tiempo con su familia.

"No dirijo más. Estoy en un momento donde no pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mi familia. Por eso cuelgo los botines", sorprendió el adiestrador de 69 años en una entrevista con Super Deportivo Radio.

"Ni he pensado, no me he tomado el tiempo de pensar qué cosa es seductora hoy para mí. Ese tiempo hoy no es negociable y sé que si dirijo voy a tener que invertir sacar de ese. Me retroalimento con cosas del básquet", agregó el histórico entrenador.

Magnano condujo al equipo que luego pasó a ser conocido como Generación Dorada. Una Selección que logró lo impensado: eliminar al Dream Team estadounidense por primera vez de una cita olímpica. Hasta hoy, la conquista argentina sigue siendo la única excepción a la regla que establecieron los norteamericanos desde Barcelona '92, ganando todas las medallas de oro en básquet.

Fue el DT de la Selección entre 2001 y 2004, y ya en su segundo año logró el subcampeonato mundial en Indianápolis, propinándole un cachetazo histórico a la Selección yanqui que sufrió en el sexto partido de esa cita su primera derrota oficial desde que incorporó jugadores NBA a sus filas (previo a 1992 sólo jugaban basquetbolistas universitarios).

Ese partido, correspondiente por la segunda ronda de grupos del Mundial, significó un antes y después en la mesa del básquet mundial. Fue 87 a 80, el 4 de septiembre de 2002 con un goleo muy repartido, acaso la principal característica de aquel equipo: Ginóbili con 15 puntos, Nocioni con 14, Scola con 13, Oberto con 11, Pepe Sánchez y Wolkowyski con 9, Palladino y Sconochini con 7.

Dos años más tarde, en Atenas, el resultado fue similar (89 a 81) pero el desarrollo fue con baile. Como con la inolvidable jugada entre Sconochini y Montecchia, con pase de faja y control a una mano del bahiense. Los goleadores de este hito fueron Manu con 29, Chapu con 13, el Puma con 12, Herrmann con 11 y Leo Gutiérrez con 10.

Profe de educación física, la carrera de Magnano como entrenador se inició en 1990 al mando del emblemático Atenas de Córdoba.

Tuvo tres pasos por el Griego (1990-94, 1996-99, 2008-10) y sumó cuatro títulos de Liga Nacional, además de varias conquistas continentales. Aunque amistosa, recordada es la gira del equipo por París en 1997, en la que estuvo cerca de enfrentar a los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Rubén también pasó por Luz y Fuerza de Misiones (1994-96) en donde su equipo derrotó a Regatas de Mendoza y Boca en el básquet nacional (1999-2000), antes de llegar a la Selección.

Tras su gesta albiceleste, rescindió contrato y supuestamente distanciado con la dirigencia, firmó con un club italiano.