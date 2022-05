Gimnasia ganó un partido clave para meterse en zona de reducido

En el estadio Víctor Legrotaglie, sin el brillo de otras ocasiones, sacó adelante un partido complicado y derrotó a Deportivo Morón 1 a 0 en un partido correspondiente a la Primera Nacional.

Gimnasia no jugó un gran encuentro, pero en la vuelta a su estadio tras el resembrado del campo de juego, extendió a 6 partidos su racha invicta.

El partido fue parejo en el comienzo, con el Lobo siendo más protagonista y por eso no extrañó que Ortegoza abriera el marcador a los 21' de un error del arquero Bruno Galván que no pudo detener un centro del ex Los Andes que parecía no tener peligro.

En el complemento, a los 2', Santiago Solari tuvo una chance clara cuando hizo una gran jugada y definió cruzado, pero su remate se fue desviado. Luego, nuevamente Solari tuvo otra opción de gol con un disparo que atajó Galván.

Deportivo Morón tuvo algunas ocasiones para igualar ante un Lobo que no tuvo mucha lucidez, pero pudo sumar de a tres y sumar su sexto partido consecutivo sin derrotas, con cinco triunfos y un empate.

El Lobo con este triunfo se metió en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.

Gimnasia y Esgrima se medirá el próximo sábado 14 de mayo, a las 15, con Deportivo Madryn, como visitante.