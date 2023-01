La polémica sigue encendida por los dichos de Zlatan Ibrahimovic contra algunos de los jugadores de la Selección argentina por sus acciones luego de ganar el Mundial de Qatar 2022. Si bien elogió a Lionel Messi, el sueco fue duro con el resto: "Se portaron mal, no se puede respetar...", expresó y además dijo que "no van a ganar nada más".

Quién ‘recogió el guante’, fue el exfutbolista y protagonista de la ‘historia mundialista’, Sergio Kun Agüero.

El exIndependiente de Avellaneda, convertido en twitcher, no se guardó nada y le dijo a Ibrahimovic, lo que pensaba al respecto.

"Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales", le dijo el Kun al sueco.

"Zlatan, antes de decir eso quizás era mejor redondear con 'yo prefería que gane Francia'. Vos decís que lo decís como 'profesional de alto nivel'. Sí, yo también jugué en alto nivel, pero recordemos que vos jugando también te portabas mal", señaló el Kun.

"En la cancha tenés comportamientos malos, algunos planchazos, alguna piña que recuerdo en Los Angeles Galaxy, que luego hiciste como que te pisó. ¿Eso es portarse bien o portarse mal? Creo que sos el menos indicado para hablar", argumentó Agüero en su transmisión de Twitch.

"Messi ganó, quizás te enoje eso. Por ahí te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo y te duele que haya ganado el Mundial Argentina. Esto es fútbol y a veces se juega bien, se juega mal, se juega bien siendo pillo en la cancha... Fijate que otros países también se portaron mal", sumó el Kun, muy picante.

"Lo siento. Somos campeones del mundo, Zlatan, y te querés matar, y Messi es el mejor del mundo. Levantamos la Copa y vos estuviste mirando cómo los jugadores que se portaron mal levantaron la Copa, je. Lo siento, I'm sorry", concluyó con una sonrisa.