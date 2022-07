El gesto de Julián Álvarez antes de irse al Manchester City

River Plate atraviesa horas tristes, por la eliminación en la Copa Libertadores y por las salidas de Enzo Fernández y de Julián Álvarez. Éste último, antes de partir a Inglaterra a sumarse al Manchester City, compró y donó elementos que irán a la pensión Millonario, donde cientos de chicos sueñan con llegar a la Primera y triunfar como lo está haciendo el propio Julián.

En un buen gesto para la institución, la Araña compró un televisor 75 pulgadas, un equipo de música, dos lavarropas y cuatro secarropas, todos elementos que fueron donados a la pensión de River, en modo de agradecimiento por los años que pasó ahí formándose como jugador y persona.

Manchester City ya anunció la llegada de Julián Álvarez en sus redes sociales y este domingo será presentado ante el público en el Etihad Stadium junto con la estrella Erling Haaland y el resto de los refuerzos. "Me han hecho crecer como jugador y como persona, me inculcaron muchos valores. Siempre di lo mejor para ayudar desde donde me toque para estar a la altura de lo que significa vestir estos colores y representar a este club tan grande", dijo entre otras cosas el delantero en el video de despedida que publicó River en sus redes sociales.