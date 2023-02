El fútbol argentino despidió a su primer entrenador en cuatro fechas

El fútbol argentino es uno de los más atractivos del mundo, pero al mismo tiempo, uno de los más crueles. Y es que en tan sólo cuatro fechas, se concretó la salida del primer entrenador por malos resultados.

Se trata de Marcelo Saralegui, el ahora ex DT de Colón de Santa Fe. El entrenador uruguayo cosechó un punto de los 12 que hubo en disputa, justamente la única unidad fue el pasado domingo en el clásico de la ciudad ante Unión.

Incluso, el propio Saralegui había declarado tener fuerzas para seguir en el cargo. "Si con cero puntos tenía fuerzas, con un punto me siento Tarzán. Tengo la misma fuerza, los veo a ellos (los jugadores) que se entregan, a veces los resultados no se dan", había expresado al término del partido.

Claramente, no vieron la misma fortaleza los dirigentes de Colón, quienes le confirmaron este lunes que su ciclo está finiquitado. “Nos llamaron hace un rato, me reuní con los dirigentes y tenían la decisión tomada de que no siga”, afirmó en diálogo con D Sports.

Finalmente, fue crítico de una de las figuras de Colón, ni más ni menos que el delantero Ramón Wanchope Ábila, con pasado en Huracán y Boca. “Wanchope es un jugador importantísimo, quizá no está en el mejor nivel físico. Tuvo un exceso de vacaciones consensuadas conmigo y con la dirigencia, pensamos que iba a venir de otra manera. Él estuvo en el Mundial y vino al término del Mundial, son cosas que ya pasaron, intentó por todos los medios ponerse bien", sentenció en TyC Sports.

Ahora, el Sabalero está en búsqueda de un nuevo entrenador y quien pica en punta en Néstor Pipo Gorosito, quien viene de realizar una muy buena campaña en Gimnasia y Esgrima La Plata el semestre pasado.