El entrenador Luis Blanco presentará su libro en Mendoza

Un verdadero trotamundos. Luis Manuel Blanco, a sus 62 años de vida, estará presentando este miércoles su libro denominado "El fútbol de Blanco", recorriendo su extensa trayectoria a nivel nacional e internacional. La cita será este miércoles desde las 18 en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo de Mendoza, ubicada en calle San Juan al 470 de la capital provincial.

"Después de la pandemia, de haber pasado mi contagio de coronavirus al borde la muerte en 2020, decidí aprovechar mi tiempo de recuperación y poner en palabras todo lo que he vivido, tanto dentro del campo de juego, como afuera", resaltó Blanco en diálogo con el programa radial Minuto 91 que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 en Ciudadano News 91.7 FM.

Además, agregó que "elegí Mendoza como primera provincia para presentarlo, por todo lo que me ha dado. He dejado amigos en todos los clubes donde pasé y me parece que era lógico volver a un lugar donde viví tantas cosas lindas".

Respecto al libro, anexó que "además de mi carrera como futbolista y entrenador, el libro contará cómo fue vivir en primera persona la enfermedad que azotó al mundo desde 2020 hasta la actualidad. Estuve en terapia intensiva, tuvo que aprender a caminar de nuevo, e incluso a hablar".

La trayectoria de Blanco es impresionante. Como futbolista, el nacido en Buenos Aires vistió las camisetas de Lanús, Boca y Tigre en Argentina, Oriente Petrolero y Jorge Wilsterman en Bolivia, Toronto Metros en Canadá y Chicago Sting en los Estados Unidos.

Mientras que como DT, dejó su huella en los siguientes clubes y selecciones: Cobras de Ciudad Juárez (México), Platense, Tiburones Rojos de Veracruz (México), Belgrano de Córdoba, Deportivo Español, Independiente Rivadavia, Godoy Cruz, Gimnasia de Jujuy, Jorge Wilsterman (Bolivia), Huracán de Tres Arroyos, San Martín de Mendoza, Club Sport Cartaginés (Costa Rica), Asociación Atlética Luján de Cuyo, Club Atlético Los Andes, Dinamo Tirana (Albania), Selección Sub 20 de China, 3 de Febrero (Paraguay), Selección de Indonesia, Flandria, Atlético Boxing Club, y Mons Calpe (Gibraltar).

En el cierre de la entrevista, Blanco confesó que le gustaría volver a dirigir en Argentina y que su sueño es ascender a un equipo de la Primera Nacional a la Liga Profesional. "Mi intención es volver al país para no irme más. Y busco la gloria. Me siento con la energía suficiente para afrontar un desafío enorme como es el de ascender".