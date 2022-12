El día que Maradona viajó sin permiso a Brasil para conocer a Pelé

Corría el año 1979. Maradona ya era el mejor futbolista del país (había debutado en primera a los 16 años) y no paraba de hacer goles con la camiseta de Argentinos Juniors. Con 19 años, desafió a la comisión directiva del Bicho de La Paternal y decidió viajar sin permiso a Brasil para conocer a uno de sus referentes e ídolos, como lo era Pelé, quien se había retirado en 1977.

Quien hizo posible esa reunión fue Guillermo Blanco, por aquellos años periodista de El Gráfico, la revista deportiva por excelencia. Fue él quien llevó a Diego a Río de Janeiro para que conociera a Pelé, con quien tendría una relación de muchos años y también varios altibajos, con peleas y reconciliaciones.

Pelé recibió a Diego en su propia casa, una gran mansión ubicada en la ciudad de Río de Janeiro, junto a Don Diego y Jorge Cyterszpiler, su representante en ese momento.

El encuentro fue programado con tanta cautela que nadie sabía realmente por qué Maradona viajaba hacia Brasil días después de haber enfrentado a Huracán por el campeonato argentino, previo a ser citado para la Selección argentina, ni siquiera el propio presidente de Argentinos Juniors, que se enteró en el vestuario. “¿Quién te dio permiso para ir a Brasil?”, le dijo Consoli a Diego, quien respondió: “Desde este momento no pertenezco más a Argentinos Juniors. Desde este momento pertenezco a la Selección, y como el martes pienso ir a entrenar y a concentrar a José C. Paz no me hago problemas”.

Según trascendió, la reunión duró solo una hora porque Pelé tenía otros asuntos que atender, pero en ese tiempo los futbolistas charlaron, el crack brasileño tocó la guitarra, Diego le dio una pelota y una camiseta de Brasil para que se la firmara, y se tomaron varias fotos que quedaron para la historia.

La palabra de Diego

Luego del encuentro, el astro argentino contó. “Yo sabía que era un Dios como jugador; ahora también lo es como persona. Por algo es Pelé. Cuántos pibes como yo querrán verlo, tocarlo, cambiar un par de palabras, y yo tuve el privilegio de que hasta me haya dado consejos. Yo veía que Pelé venía hacia mí y no lo podía creer".