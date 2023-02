El día que la dictadura secuestró y casi mata a Leopoldo Jacinto Luque

Hace dos años, Leopoldo Jacinto Luque pasaba a la inmortalidad en la provincia de Mendoza, lugar donde decidió radicarse. Luego de su contagio de coronavirus, su cuadro se complicó por una neumonía bilateral y falleció el 15 de febrero de 2021. Uno de los campeones del mundo de 1978, es recordado como uno de los grandes ídolos del fútbol argentino. Una vida entre la gloria deportiva, la tragedia familiar y una mala relación con la dictadura.

El día que la dictadura secuestró al goleador

En 1979, es decir un año después de la primera Copa del Mundo obtenida por la Selección, Luque fue secuestrado por los militares argentinos luego de que jugara River, aunque, sin la presencia del exdelantero por decisión del entrenador, Ángel Labruna.

Luego del partido, Leopoldo fue asaltado y secuestrado por las fuerzas armadas de los militares, quienes se llevaron sus pertenencias y fue amenazado de muerte.

"Me da bronca cuando dicen que salimos campeones gracias a la dictadura. Dicen que andábamos con los milicos y a mí me secuestraron, me robaron y no me mataron de milagro. Ya te digo: cuando empecé a caminar y a encarar para el descampado, en mi cabeza solo esperaba el sonido del disparo, el ¡Puum! que me matara", expresó Leopoldo Luque en una entrevista televisiva varios años después.

Tiempo después del lamentable episodio el exdelantero de la Selección Argentina pudo recuperar sus cosas y además fue citado a una rueda de reconocimiento para identificar a los que lo habían secuestrado y sostuvo: "Era un milico. Pero no dije nada. No sé, me dio miedo, pensé que sería peor", comentó.

La muerte de su hermano en el medio del Mundial

Luque, durante aquella Copa del Mundo de 1978, perdió a su hermano en un accidente de tránsito y lo supo, por decisión de la familia, luego de haber sido figura ante Francia. Aquel partido era la segunda presentación de la Selección Argentina luego de lo que había sido el debut ante Hungría con victoria por 1-0.

La Selección Argentina superó por 2-1 a Les Bleus con un gol de Daniel Alberto Passarella y otro, un golazo, de Luque. El exdelantero jugó ese partido sin saber que su hermano había fallecido en un accidente automovilístico cuando viajaba para verlo jugar.

"Mi hermano fue a buscar los pasajes a la terminal para venir a Buenos Aires a verme. Pero no consiguió. En vez de volverse a su casa, se fue para otro lado, y se encontró a un amigo que venía a Buenos Aires. Se sumó con él y a la altura de San Isidro hay una curva, donde se llevó por delante un camión y mi hermano falleció", narró Luque en el programa televisivo PH sobre el accidente de su hermano Oscar.