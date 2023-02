El día que Batistuta pidió que le cortaran las piernas

En el día de su cumpleaños número 54, Gabriel Omar Batistuta es sin dudas, uno de los hombres más destacados en la historia del fútbol argentino, siendo hasta 2021 el máximo goleador de la Selección (superado por Messi). Sin embargo, vivió un enorme calvario, que por suerte pudo superar.

“No me podía levantar de la cama del dolor que sentía en las piernas. Una noche me oriné encima para no caminar 10 pasos al baño”, expresó Batistuta hace algunos años, contando los dolores que vivió tras dejar la práctica deportiva.

Bati recurrió, tras estas enormes dolencias, a uno de los más prestigiosos médicos traumatólogos de la Argentina, el exfutbolista Avanzi. “Lo fui a ver y le dije cortame las piernas. Me miró y me contestó que estaba loco. Yo insistía, no podía más, vivía malhumorado. No puedo contar el dolor que sentía... Es imposible transmitírselo a la gente”, detalló.

Para imaginar esa drástica solución, se inspiró en el caso de Oscar Pistorius, el atleta sudafricano que sufrió una doble amputación y que tiene varias marcas mundiales corriendo con prótesis; es el mismo que actualmente se encuentra preso por haber asesinado a su novia.

Avanzi se negó a hacer lo que pretendía Batigol y, en cambio, le propuso una fijación de tobillo por medio de tornillos. “Me pidió que eligiera en qué pierna hacerlo, porque en las dos no se podía. Fue la izquierda, pero la verdad que a mí me daba lo mismo”, contó el goleador.

“Mi problema es que no tengo cartílagos ni tendones. Mis 86 kilos están apoyados sobre los huesos. Y el hueso contra hueso es lo que me generaba tanto dolor“, detalló.

Finalmente, el 17 de septiembre de 2019 el goleador fue operado en Basilea, Suiza. Le colocaron una prótesis de titanio en el maltrecho tobillo izquierdo y a los dos meses ya estaba caminando, al principio con alguna dificultad. “Los dolores fueron cediendo con el tiempo, hasta que volví a caminar sin problemas y pude dedicarme al golf, un deporte que amo”, aseguró.

Esa intervención quirúrgica le impidió formar parte del cuerpo técnico de Diego Maradona en Gimnasia. Bati ansiaba tener una propuesta de ese tipo, pero se dio en un momento que no podía aceptarla. Le agradeció públicamente al 10 y le contó al mundo que tenía que viajar a Suiza para operarse.

“La operación me devolvió la calidad de vida que tenía antes. Es lógico que no puedo hacer las mismas actividades que antes, pero ya no sufro esos dolores insoportables. Subo escaleras, puedo trotar y hago deportes como cualquier persona de mi edad”, relata Bati, que confió que los padecimientos empezaron “al día siguiente de dejar el fútbol”.

La carrera de Batistuta

Arrancó en Newell´s, de ahí pasó a River y, tras no ser tenido en cuenta por Pasarella, se fue a Boca, marcando una gran polémica en el medio. De ahí dio el salto al Viejo Continente, vistiendo las casacas de Fiorentina, Roma e Inter, los tres equipos de Italia. Finalmente concluyó su carrera en Al-Arabi SC de Qatar. Jugó 555 partidos en clubes, anotando 300 goles. Mientras que en la Selección argentina disputó 78 encuentros, gritando gol en 56 oportunidades.

Ganó siete títulos a nivel clubes y cuatro más con la Selección, entre ellos dos Copa América (1991 y 1993).