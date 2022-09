El adiós de un grande: Roger Federer jugó su último partido como tenista profesional

Foto de Twitter

Luego de 24 años de una carrera fantástica, el tenista Roger Federer dijo adiós al tenis de forma profesional. El suizo jugó este viernes su último partido en la Laver Cup y tuvo como su compañero en el doble nada más y nada menos que a Rafael Nadal.

El cielo londinense lloró emocionado, como un presagio de lo que sentían sus fans, al saber que, de forma profesional, no podrán volver a ver su ídolo nuevamente dentro de una cancha.

Federer, en dupla con el español Rafael Nadal, cayó por 6-4, 6-7 y 9-11 ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tifoe, en el O2 Arena, con 17 mil espectadores que aguardaron con ansias el cuarto partido del célebre torneo de exhibición para ver la última función de la leyenda suiza.

Al finalizar el encuentro, Roger no pudo contener las lágrimas, abrazó a cada uno de los integrantes de su equipo, conducido por el mítico Björn Borg, con el serbio Novak Djokovic, quien luego lo consoló en silencio, el griego Stefanos Tsitsipas, el noruego Casper Ruud, el británico Andy Murray y el italiano Matteo Berrettini, y continuó con la delegación del Resto del Mundo, en la que se encontraba el argentino Diego Schwartzman.

Novak Djokovic consolando a Roger ante la emoción de su retiro

Las lágrimas de Nadal

El español estuvo muy emocionado durante el pospartido y rompió a llorar en el banquillo junto a Federer, que tampoco pudo contener las lágrimas. "Soy una persona bastante sensible. No me preocupa tampoco -llorar-. Llorar es bueno a veces. Necesitas soltar estas emociones. Se va una parte de mi vida por lo que es difícil".

El historial ante los argentinos

A lo largo de sus 24 años de carrera, Roger enfrentó a 19 tenistas argentinos. Con el tandilense Juan Martín del Potro fue con el que más veces se enfrentó. Mientras que con Lucas Arnold y Franco Squillari, el suizo se quedó con saldo negativo ante ellos.

Ante el cordobés David Nalbandian, llegó empatado en la estadística hasta 2007 (8-8) y finalmente quedó en desventaja para el argentino 8 triunfos contra 11 derrotas en los últimos años de su carrera.

Mientras que Juan Martín, el otro jugador argentino que discutió mano a mano, ya que pudo doblegar al talentoso jugador helvético en partidos emblemáticos. El más recordado, acaso en la jornada más importante de su vida deportiva, fue la final del US Open 2009, que le dio al argentino su único título major.

A días de cumplir los 21 años, el tandilense le ganó 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4), 6 -2 y puso fin a su reinado en Nueva York que registraba cinco consagraciones consecutivas. La anterior derrota del entonces número 1 del mundo en Flushing Meadows había sido ante Nalbandian en la cuarta ronda de la edición 2003.

Con 25 partidos, Del Potro fue el argentino que más veces enfrentó a Federer y el historial quedó ampliamente en favor del suizo con 18 victorias y 7 derrotas.

Sólo Arnold y Squillari pueden presumir en el tenis nacional contar con el historial a su favor a una de las máximas glorias del deporte blanco. El primero le ganó en el único antecedente de 1998 en el torneo de Gstaad, en Suecia, del que Roger participó como "lucky looser" cuando tenía apenas 16 años y 11 meses y ocupaba el puesto 702 del ranking mundial.

Squillari lo hizo dos veces años después, en el Masters 1000 de Hamburgo 2001 y el ATP de Sydney 2003, y se retiró invicto en el historial.

Juan Martín del Potro y Roger Federer

El récord de Roger Federer ante tenistas argentinos