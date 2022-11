Doman criticó fuertemente a Moyano: "Tierra arrasada"

La Comisión Directiva de Independiente de Avellaneda, presentó el Informe de Situación del club al momento de asumir funciones el día 6 de octubre 2022. Luego de dar a conocer los alarmantes números, el presidente Fabián Doman se refirió a la economía de la institución: "El club es tierra arrasada", confesó.

Doman se presentó junto a Néstor Grindetti, vicepresidente primero, y Juan Marconi, vice segundo, en una conferencia de prensa llevada a cabo en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

El presidente realizó un repaso de la preocupante situación en la que encontraron la institución y lo resumió con una fuerte frase: “Si esto fuera una película, el título sería ‘Tierra arrasada’".

Por otro lado, Doman aseguró que ya están trabajando para salir de la crisis económica y financiera y se refirió a uno de los principales problemas que atraviesan: las inhibiciones. "El caso de Cecilio (Domínguez) no se puede repetir más. Por Carlos Benavídez estamos buscando un plan de pago en cuotas con el club uruguayo y por el caso de Gastón Silva estamos negociando con su madre”, explicó.

El presidente finalizó su declaración no sin antes referirse al mandato de Hugo Moyano, máximo responsable de la situación actual de Independiente. “Hoy firmé una mediación contra el presidente anterior para saber porqué se demandó mal a OCA (ex-sponsor). No solo no se cobró, sino que le debemos 20 millones pesos a los abogados de OCA”, finiquitó.